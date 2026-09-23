Alcalá Norte desvela la portada de su álbum Dejémoslo como estaba que saldrá 04 de noviembre

La espera ha llegado a su fin y el esperado segundo disco de Alcalá Norte, que como todos sabemos será mejor que el primero, verá la luz el 9 de noviembre. La banda de ciudad lineal ha desvelado la portada del disco, la fecha de lanzamiento, la lista de canciones y alguna de las sorpresas que esconde este nuevo trabajo titulado Dejémoslo como estaba.

El álbum llegará a las tiendas el miércoles 4 de noviembre y viene envuelto en un fascinante concepto visual y literario que vuelve a demostrar la singularidad del grupo madrileño. La portada es una digitalización de la obra del pintor madrileño-ibicenco Carle Naide titulada originalmente "Esto dejémoslo como estaba", una pieza que toma como referencia un dibujo de Goya del Cuaderno C —concretamente un monje que el Museo del Prado sacó de sus archivos para que el propio vocalista, Álvaro Rivas, pudiera examinar en persona—. En esta reinterpretación se puede ver a tres monjes enfrentados al ideólogo y urbanista responsable de Ciudad Lineal, Arturo Soria, quien aparece escalando el icónico monolito del logotipo del grupo con las amenazantes montañas de Mordor al fondo, un universo tolkieniano que impregna toda la propuesta.

"Observamos tres monjes ermitaños, que permanecen quietos sobre el abismo. Intentan descifrar una escena con cierta resignación. A sus pies, el socavón, la espesura rocosa, las brechas de la cueva. De esta depresión geológica emerge como una flor, un misterioso monolito. Este monolito es escalado por un pobre anciano desfallecido a la par que desafiante. Al fondo, agua, luz y montañas lúgubres de las que irradia una amenazante luz roja", explica. "Frente a la amenaza, la trasformación. Escalar hacia la luz, cambiar la forma de la ciudad para cambiar la forma de vivir. "Cada familia un hogar, una huerta y un jardín", sentencia.

Para celebrarlo, la banda ha lanzado una edición especial en vinilo Barad-Dûr splatter en la web de Balaunka, una tirada única en formato gatefold limitada a 1.001 copias numeradas que incluye un insert de 60x60 cm con la portada, funda antiestática negra y un certificado de autenticidad sellado con cuño. La edición viene acompañada de una divertida inscripción que reparte copias entre los elfos del Calero, los enanos del Arriaga y los hombres de los Colmenas, guardando el secreto definitivo: entre las 1.001 copias se esconde un vinilo único de color dorado con efecto marmolado, diseñado para dominarlos a todos.

El tracklist oficial estará compuesto por 11 canciones divididas en dos caras:

Cara A

En Valmy (03:56)

El Endemoniao (03:38)

Claudia (02:27)

El Hombre Planeta (03:52)

Los Llamados Pitagóricos (04:06)

(17:59)

Cara B

Contador De Muertes (02:42)

Campos De Golf (03:41)

Arturo Soria (03:24)

Icare (LFDL) (03:20)

Oscar The Tiny One (03:23)

La Venta Nueva (03:16)

(19:46)