Taylor Swift anuncia The Encore, la edición Deluxe de The Life Of A Showgirl con cuatro canciones nuevas

Pensábamos que iba a estrenar una canción y al final nos sorprendió con mucho más. Así es como Taylor Swift ha revolucionado a sus fans meses después de su boda y ha sorprendido a todos al anunciar la edición Deluxe de The Life Of A Showgirl con nuevas canciones (que viene por supuesto con sus portadas alternativas).

Taylor Swift cerró su histórico The Eras Tour a finales de 2024 y en octubre del año siguiente salía su nuevo disco The Life Of A Showgirl, que fue todo un éxito pero que no fue acompañado de gira. The Eras Tour fue algo tan gigante que otro tour no hubiera tenido sentido y además su timeline personal se mezclaba con el laboral: 2026 fue el año de su boda con Travis Kelce.

Ahora, unos meses después de la boda del año, la estrella ha vuelto con nueva música demostrando que es una de las artistas más prolíficas de la historia con cinco discos en seis años desde la pandemia, eso sin contar las ediciones Deluxe ni sus cuatro discos regrabados.

Llega The Life Of A Showgirl: The Encore, la extensión de un universo pop que parecía completamente cerrado. Este lanzamiento expande la experiencia teatral de su último proyecto, añadiendo un matiz mucho más maduro y melancólico. Concebido de forma imprevista como un regalo de agradecimiento hacia el público, este nuevo capítulo musical promete explorar un sonido cinematográfico y envolvente que complementa a la perfección la narrativa de la obra original.

Lo que empezó en la página web oficial de la artista, donde apareció un misterioso reloj en cuenta regresiva colocado frente a unas cortinas de teatro de estilo burlesque, resultó ser el anuncio del estreno de su nuevo sencillo titulado Patient Zero.

Una canción que desató todas las teorías de los fans pero que resultó ser algo mucho mayor: una de las cuatro canciones inéditas que estarán incluidas en esa versión Deluxe. Al revelarse el single, la estética de la web mutó drásticamente hacia tonos grises y un árbol seco, provocando que miles de swifties teorizaran erróneamente sobre la llegada de una era completamente nueva o el fin prematuro de la anterior, cuando en realidad se trataba del preludio de esta joya de colección.

La propia artista ha explicado en Instagram que este proyecto nació de forma espontánea durante un viaje a Suecia junto a los legendarios productores Max Martin y Shellback para celebrar el éxito del disco."En realidad, solo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que vivíamos, pero había un estudio allí e hicimos lo que hacemos siempre que sentimos algo: escribir más canciones. Espero que os encanten, porque nacieron de pura gratitud por vuestro entusiasmo y por cómo celebrasteis el álbum que creamos", aseguró en Instagram sobre como ha surgido este proyecto.

Todos los detalles clave de este lanzamiento son:

- Fecha de estreno: El álbum completo estará disponible en plataformas globales este viernes 25 de septiembre de 2026.

- El tracklist deluxe: Incluye un total de cuatro temas inéditos encabezados por el sencillo principal "Patient Zero".

- Formatos de colección: La tienda oficial ha habilitado la preventa de ediciones físicas en CD con portadas alternativas en color negro, con sesiones fotográficas exclusivas a cargo de Mert Alas y Marcus Piggott.

- Variantes de audio: El single principal contará además con lanzamientos especiales en formatos acústico y al piano.