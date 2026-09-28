Spotify Partner Program llega a España y abre nuevas vías de ingresos para los creadores de podcasts

Spotify anunció la llegada a España del Spotify Partner Program, su programa de monetización para creadores de pódcast, en el marco de una expansión internacional a más de 35 nuevos países. La llegada del programa a España permite a los creadores que cumplan los criterios mínimos de consumo acceder a múltiples vías de ingresos y seguir haciendo crecer sus videopódcasts en Spotify, reforzando las oportunidades para desarrollar su negocio dentro de la plataforma. Tras consolidarse en Estados Unidos, parte de Europa y Australia, el Spotify Partner Program continúa así ampliando su alcance internacional.

El anuncio se dio a conocer durante Spotify NEXT!, un encuentro celebrado en la terraza de los Cines Callao de Madrid en el que Spotify reunió a creadores y profesionales de la industria del pódcast para compartir las principales novedades de la compañía y abordar la evolución del sector en España. Esta cita se enmarcó, además, en una semana dedicada al pódcast en Madrid, en la que Spotify celebró la tercera edición de sus Spotify Podcast Live Sessions en Cines Callao, llevando algunos de los programas y creadores más destacados de la plataforma, como “Roca Project”, “Cuarto Millenial”, “Tengo un Plan”, “Bombificadas”, “Grimey TV”, “Terrores Criminales” o “Criminopatía”, del streaming al escenario para conectar con sus fans en directo.

Nuevas oportunidades de monetización para los creadores

El Spotify Partner Program ofrece a los creadores que cumplan los criterios mínimos de consumo distintas vías para generar ingresos con sus contenidos, dándoles mayor flexibilidad para construir negocios más sostenibles y reducir la dependencia de un único modelo de monetización. Entre ellas se encuentran los ingresos vinculados al consumo de vídeo por parte de suscriptores Premium y la monetización mediante publicidad, tanto en la versión gratuita de Spotify como en otras plataformas de escucha de pódcasts.

El programa también ofrece herramientas para gestionar y hacer seguimiento de sus propios patrocinios integrados, permitiendo a los creadores conservar el 100% de los ingresos procedentes de estos acuerdos. De esta forma, el programa busca acompañar a los creadores a medida que evolucionan los hábitos de sus audiencias, permitiéndoles crecer a través del audio, el vídeo o ambos formatos.

Con la ampliación de los criterios de elegibilidad impulsada por la compañía para hacer el programa accesible a más creadores, los pagos mensuales totales a los programas inscritos registraron incrementos superiores a un tercio, mientras que los videopódcasts participantes han logrado un crecimiento medio superior al 45% en horas de consumo desde el lanzamiento de la iniciativa.

“Tras los buenos resultados que el Spotify Partner Program ya está generando para creadores en otros mercados, su llegada a España supone una oportunidad para seguir ampliando las posibilidades de monetización para los podcasters. El programa abre nuevas vías de ingresos y ofrece a los creadores más flexibilidad para construir un modelo que funcione para ellos, reinvertir en sus contenidos y equipos y pensar en el crecimiento de sus proyectos a largo plazo. Queremos que puedan convertir el crecimiento de sus audiencias en negocios cada vez más sólidos y sostenibles”, declara Edu Alonso, Head of Podcasts de Spotify en España.

Algunos creadores internacionales han aprovechado estas oportunidades para impulsar sus proyectos. Mark Manson, creador de “SOLVED” y autor superventas especializado en desarrollo personal, logró triplicar sus ingresos en Spotify respecto a otras plataformas, mientras que Bella Fiori, de “Mystery Mondays”, utiliza estos ingresos adicionales para apoyar causas sociales e iniciativas benéficas relacionadas con sus episodios.

La expansión del Spotify Partner Program también trae ventajas para los usuarios. Con un catálogo creciente de videopódcasts, los oyentes pueden disfrutar de los contenidos como prefieran y alternar de forma fluida entre audio y vídeo durante la reproducción. Para los suscriptores Premium, los anuncios dinámicos se eliminan de los episodios de vídeo participantes, manteniéndose únicamente los patrocinios integrados directamente por los propios creadores. De esta forma, los usuarios disfrutan de una experiencia de videopódcast más fluida y con menos interrupciones.

El pódcast continúa creciendo en España

La llegada del Spotify Partner Program a España se produce en un contexto de consolidación del pódcast, marcado especialmente por el auge del formato audiovisual. En Spotify, el consumo de videopódcasts en España registró un incremento superior al 80% interanual, situando al país como el cuarto del mundo con mayor penetración de este formato. Asimismo, cerca del 60% de los 100 pódcasts más populares en España ya ofrece episodios en vídeo.

Este crecimiento se refleja tanto en la creación como en el consumo de contenidos: los programas en español que publican videopódcasts se incrementaron un 40% interanual, mientras que el tiempo medio dedicado al formato continúa en ascenso, alcanzando un aumento cercano al 40% en las horas de vídeo consumidas por usuario en España