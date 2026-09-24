Veintiuno nos cuenta la historia de La vida moderna: "Jorge Drexler me dijo que le encantaba"

Entrevistamos a Veintiuno en las oficinas de Warner Music por el lanzamiento de su disco El último baile de delirio y equilibrio, con el que acaban de conseguir su primer nº1 en España. Diego, Yago, Pepe y Rafa nos hablan de este disco, de sus colaboraciones, de la cultura de salas y de sus éxitos 'Dopamina' y 'La vida moderna', entre otros temas.

Aprovechando su visita, la banda toledana protagoniza una nueva entrega de 'Historia de un hit', la sección que publico cada miércoles en Instagram en la que los artistas nos desvelan los entresijos y el origen de sus temas más emblemáticos. Un espacio por el que ya han pasado canciones tan icónicas como 'Física o Química' de Despistaos, 'Eaea' de Blanca Paloma, 'La Gozadera' de Gente de Zona, 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte o 'Yo pensaba que me había tocado Dios' de Barry B.

Ha pasado ya un tiempo desde que un estribillo incontestable y una letra afilada sobre las relaciones contemporáneas revolucionaran por completo las listas de éxitos, convirtiendo a 'La vida moderna' en un fenómeno generacional que consagró a la banda y terminó uniendo sus voces a las de Love of Lesbian. Sobre el verdadero origen de aquella composición, Diego nos desvela que la chispa de la letra nació directamente de un reto métrico durante un taller de escritura junto a Jorge Drexler: "La escribí como un ejercicio, como una junta que duró varias semanas con Jorge Drexler y Héctor Urién. Era un ejercicio de escribir una canción en octosílabos y yo escribí La vida moderna y Jorge me dijo que le encantaba esa canción que tenía que terminar. Entonces la terminé y con esa autoestima de que a Jorge le gusta, se la enseñe a los chicos".

Esa validación inicial y la buena acogida en el local de ensayo fueron el impulso definitivo para dar forma a un tema que terminaría cobrando una nueva dimensión tras un encuentro casual con Santi Balmes y Julián Saldarriaga en una comida. "Escucharon el tema, dijeron 'nos flipa' y pensamos que igual podría molar hacer algo juntos. Se metieron y el resto es historia", nos confiesa el grupo al recordar los primeros pasos de un tema que ya se mantiene como un clásico imperecedero del pop-rock independiente en español.