Esta es la canción country con la que Ella Langley ha batido el récord histórico de más semanas en el número 1 de Billboard

La cantante de música country Ella Langley y su tema “Choosin’ Texas” se han convertido en la canción con más semanas en el número 1 en la historia de la lista Billboard Hot 100, acumulando 23 semanas en la cima, según un comunicado de Columbia Records.

Con este logro, Langley supera el récord histórico absoluto que ostentaba Mariah Carey con su clásico navideño "All I Want for Christmas Is You", el cual lideró la lista durante 22 semanas. Asimismo, rompe la marca para canciones no festivas, que previamente compartían Lil Nas X (con "Old Town Road" en 2019) y Shaboozey (con "A Bar Song (Tipsy)" en 2024), ambas con 19 semanas en el primer puesto.

La canción también ha pasado 41 semanas en el No. 1 de la lista Hot Country Songs de Billboard, 23 semanas en la cima de Streaming Songs y 18 semanas en el No. 1 de ventas de canciones digitales. El comunicado destaca que también es el número 1 de mayor duración en la historia de la lista de Spotify en los Estados Unidos.

Choosin’ Texas ha generado más de 1,600 millones de reproducciones a nivel mundial y 2,800 millones de vistas en TikTok, según el informe. También ha liderado listas internacionales, incluyendo la UK Singles Chart del Reino Unido, donde Langley se convirtió en la primera artista de country en más de dos décadas en alcanzar el número 1.El tema, certificado seis veces platino, fue coescrito por Langley, Miranda Lambert, Luke Dick y Joybeth Taylor, y producido por Langley, Lambert y Ben West.