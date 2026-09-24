Arde Bogotá sorprende en Madrid a sus fans en la venta de entradas de su gira de salas

Los componentes del grupo Arde Bogotá han acudido a saludar a los fans que hacen cola a las puertas de la Sala La Riviera en Madrid para conseguir entradas para el concierto de su nuevo tour 'Hervideros', de la mano de Vibra Mahou, por su próximo disco 'Manufacturas del Club de la Gente Sola'.

Esta gira, para la que solo se pueden conseguir las entradas en formato físico, pretende ofrecer una experiencia más cercana al público, sin "colas virtuales" que "desvirtúan un poco" la experiencia y "que se llenan de reventas absolutamente inhumanas".

"La gente que ha podido y ha hecho el esfuerzo de venir a la cola se merecen, como mínimo, nuestro agradecimiento, que estemos aquí y que lo hagamos lo mejor posible en el escenario", ha destacado el cantante del grupo, Antonio García.

Las entradas para esta gira, que se ponen a la venta este miércoles a partir de las 17:00 horas en las salas de las ocho ciudades en las que tocará el grupo, solo se pueden adquirir en formato físico, aspecto que forma parte del nuevo proyecto de los cartageneros de conectar con su público de manera más cercana.

"El disco se llama soledad, pero con el concepto de sacar las entradas físicas han cambiado de estilo, porque aquí solos no estamos ninguno. Solos estaríamos en casa comprando por Internet", ha destacado Jorge, fan del grupo de 23 años, que está en la cola desde las 8:00 horas.

Con esta gira, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas se une de nuevo a Arde Bogotá. Esta es la segunda vez que el grupo se une a Vibra Mahou para llevar a cabo una gira. Ya en 2022, cuando todavía eran una banda emergente, llevaron su directo a 18 salas de la geografía española.

Aunque todavía quedan diez días para la publicación del disco que protagonizará esta gira, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', los fans del grupo ya se muestran tan entusiasmados con el proyecto que decenas de ellos se encuentran haciendo cola para obtener las entradas incluso desde las 19:00 de la tarde de este martes pasado.

Jorge, de 22 años, ha llegado esta mañana a las 8:00 horas a la cola después de venir desde Toledo, donde reside, y esta gira va a ser la primera vez que vea al grupo en directo. "Coger una entrada de Arde Bogotá últimamente está difícil, así que hay que aprovechar", ha comentado.

Esta opinión la comparte Bárbara, de 34 años, sevillana pero residente en Madrid: "No vas a venir aquí si no eres fan de verdad. Si vienes y te comes esta cola, es porque te gustan de verdad".

Este tercer álbum, justamente, es para el grupo un alegato frente a la desconexión y las emociones que se apagan con la distancia. Es por eso que la banda tocará, en esta gira, rodeada en el escenario por parte del público, con un formato inspirado en los 'boiler rooms' de los DJs.

"La idea del hervidero es hacer una olla a presión y que el público construya las canciones con nosotros. La iniciativa comprende que la gente se pueda subir al escenario, vivir el concierto con otro volumen, otra energía y ayudarnos con sus cuerpos y sus voces a hacer que las canciones y el concierto ocurran", ha destacado García.

Como ha descrito el batería del grupo José Ángel Mercader, Jota, este concepto forma parte de la idea del propio disco, un trabajo grabado en directo que se tradujo a la manera de presentar las canciones y el álbum "como algo analógico y cercano al público".

En este sentido, García afirma que "el aficionado a una banda la hace suya, la hace propia. Esto forma parte de la experiencia artística y hace que el proyecto tenga sentido porque lo hace común, coral y compartido".

A los fans que no han podido acudir a la venta de entradas, García les ha dicho que "no se preocupen" porque actuarán en recintos más grandes y harán "una gira más amplia en más sitios donde más gente pueda vernos".

La gira dará comienzo el 29 de octubre en Vigo y finalizará el 12 de diciembre en Murcia, cruzando otras 6 ciudades: Gijón, Granada, Málaga, Madrid, Valencia y Alicante.