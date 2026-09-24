Cancelación masiva a los influencers por no posicionarse en el desahucio de Maricarmen

Apenas unas semanas después de que la caída de los influencers fuera uno de los asuntos más comentados de las redes, los grandes creadores de contenido de nuestro país han vuelto a estar en el punto de mira por no pronunciarse sobre el desahucio de Maricarmen. La tiktoker Aquí Sandra se ha hecho especialmente viral por su vídeo, en el que critica a aquellos influencers que nunca se posicionan en asuntos de carácter social.

De todos los grandes nombres del sector influencer español, Marina Rivers es la única que ha decidido crear un vídeo sobre el tema. Ha decidido darle un enfoque educativo, explicando cuál es la situación judicial del caso de Maricarmen, y el origen del conflicto con su vivienda. Aunque muchos han aplaudido su posicionamiento, no ha servido para que las críticas hacia sus compañeros de profesión continúen en redes.