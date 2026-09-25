Macklemore anuncia el tour Free Palestine tras su polémica salida de la gira de Ed Sheeran

La gira comenzará en Dublín, París y Londres, anunció Macklemore en una publicación de Instagram. Las fechas en Estados Unidos y los artistas invitados adicionales se anunciarán más adelante; además, señaló que la recaudación se destinará a organizaciones que apoyan al pueblo palestino.

"Mantenerse al margen de la política durante un genocidio ya no es una opción", afirmó. "La gente pide a los artistas que den un paso al frente, se informen y se unan a la comunidad. Que utilicen el escenario para algo más que entretener. Que planten cara cuando los llamamientos a favor de una Palestina libre se topan con intentos de silenciarlos".

El rapero, ganador de un Grammy, tenía previsto actuar en otros ocho conciertos de la gira de Sheeran, pero fue apartado de la misma el mes pasado tras unas declaraciones realizadas durante una actuación en Nueva Jersey.

"Una gran parte de la razón por la que quería hacer esta gira era precisamente para poder alzar la voz en estadios como este y pronunciar dos palabras que llevo muy dentro: 'Palestina libre'", declaró sobre el escenario.

Macklemore explicó que los propietarios de los estadios donde Sheeran iba a actuar habían expresado su rechazo a dichas declaraciones.

Las autoridades israelíes han negado rotundamente que sus acciones en Gaza constituyan un genocidio y sostienen que se trata de medidas justificadas en legítima defensa.

Sheeran, cantautor británico y uno de los artistas con mayores ventas del mundo, afirmó que la decisión de prescindir de Macklemore provino de los organizadores de la gira, no de él, y que intentó buscar una solución. Pidió disculpas por cómo gestionó la situación durante una actuación en Filadelfia y calificó de "injustificable" el trato que Israel dispensa a los habitantes de Gaza.

Macklemore se ha mostrado muy crítico con la ofensiva de Israel en Gaza y su ocupación de Cisjordania.

"Si algo nos han enseñado estas últimas semanas, es que algo ha cambiado en los últimos tres años", declaró Macklemore el jueves. "Ha habido una toma de conciencia colectiva sobre la liberación de Palestina, el poder de los multimillonarios que intentan censurar ese llamamiento y lo que esperamos de los artistas en este momento".

"Lo que me ocurrió trasciende a un solo artista o a un solo escenario", añadió. Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces tienen permiso para subir al escenario y cuáles son demasiado peligrosas para ser escuchadas, todo el mundo debería prestar atención.