Neil Young demanda a Trump por usar su canción Rockin' in the Free World: "Es lo contrario a lo que él representa"

Según informa The Hollywood Reporter, el equipo de Young asegura en la demanda que Rockin' in the Free World "es lo contrario de todo lo que representa Donald J. Trump". El cantante acusa a Trump de infracción de derechos de autor, dado que no contaba con una licencia para hacer uso de la canción, y reclama una indemnización de 10 millones de dólares.

En la demanda, el tema se describe como un "himno mordaz que contrasta las promesas vacías de la retórica política estadounidense con las duras realidades a las que se enfrentan los pobres, las personas sin hogar y los olvidados".

"La letra dibuja vívidos retratos de la vida en la calle -una madre que abandona a su bebé, adictos perdidos en la desesperación, basura amontonada a la sombra de la prosperidad-, mientras que el estribillo transmite una ironía feroz, celebrando una libertad que, claramente, no es compartida por todos", reza el escrito.

NEIL YOUNG YA DEMANDÓ A TRUMP EN 2020

Es la segunda vez que Young emprende acciones legales contra el presidente, pues ya lo hizo en 2020, cuando Trump utilizó Rockin' in the Free World como parte de su campaña. En esta nueva demanda, Young hace referencia a aquella primera, que emitió contra la organización Donald J. Trump for President hace seis años, recordando que el equipo de Trump "no presentó ninguna defensa y llegó a un acuerdo inmediatamente después de que se le notificara, prometiendo que nunca volvería a utilizar Rockin' in the Free World sin una licencia y el permiso de Young".

El cantante lleva años criticando duramente a Trump. En agosto del año pasado lanzó una canción titulada Big Crime, cuya letra señalaba la Casa Blanca como el lugar donde realmente se estaban cometiendo crímenes en Estados Unidos. "No queremos soldados patrullando las calles", sentencia el tema de Young, quien, según recogía entonces The Guardian, ya calificó a Trump como "el peor presidente de la historia de nuestro gran país".

Young no es el único artista que ha cargado contra Trump por usar su música. Bruce Springsteen es otro de los cantantes que más duramente ha criticado a la administración Trump, mientras que artistas como Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter o Katy Perry han cargado contra el presidente por utilizar su música en redes sociales con fines propagandísticos: desde vídeos difundiendo discursos de odio contra las personas trans hasta de detenciones por parte del ICE e incluso de ataques militares a Irán.