Entrevista con Anni B Sweet: "Este disco no habla de una alegría eufórica ni pasajera sino de una alegría que te ensancha la mirada"

Recientemente pude entrevistar a una artista a la que llevo siguiendo desde que me enamoró con su primer disco en 2009. La cantautora malagueña Anni B Sweet lleva una carrera amplia a sus espaldas y ahora acaba de lanzar el que sin duda es su trabajo más maduro, personal y redondo de todos: Alegría

Una Alegría que nace desde un estado de calma que no inmoviliza, sino que impulsa. Un lugar desde el que es posible sentirlo todo con claridad, mantenerse en movimiento y seguir mirando el mundo con curiosidad. Una alegría que no es efímera ni evita el dolor, lo atraviesa desde un estado en el que todavía hay espacio para la imaginación, el asombro y las ganas de seguir creando.

Fue un lujo poder conversar con ella en el nuevo espacio audio de Subterfuge Records en Tribunal sobre este nuevo disco, la inspiración detrás del mismo, las colaboraciones con Santiago Auserón y Miren Iza, los números en Spotify y mucho más todo regado con buenas dosis de alegría.

Has estado toda una carrera ligada a Subterfuge Records, probablemente la discográfica independiente eh más icónica de España desde los 90 o una de las dos o tres más icónicas. Y aquí estamos en este nuevo espacio que tienen. ¿Qué significa Subterfuge para ti y qué significa eh poder haber hecho toda tu carrera ligada a esta familia?

Anni B Sweet: Pues Subterfuge... bueno, trabajar con ellos me permite tener una una libertad. Somos ya una familia. Es que estaba pensando, tío, es que llevamos muchos años, nos conocemos y eso tiene un lado muy bueno. Y al conocernos todos, pues podemos... sabemos lo que queremos cada uno, nos damos, nos respetamos y sobre todo, que para mí es muy importante, es la libertad al hacer la música que hago, al grabar mis canciones y a tener libertad en general para todo lo que lo que lo que estamos trabajando juntos.

El filósofo Spinoza decía que la alegría es el afecto que aumenta la potencia de actuar

Anni B Sweet: Esa fue lo que es por esa frase llamé al disco Alegría.

En un mundo donde parece que la tristeza o la rabia son los motores, ¿Por qué la alegría? ¿Y de que alegría habla este disco?

Anni B Sweet: venía justamente inspirada por la frase de por la definición de Spinoza, eh que dice que no es una alegría eufórica ni es una felicidad pasajera, sino que es una alegría que te permite que te ensancha la mirada, ¿no? Y ensancha la manera de vivir. Y me pareció muy bonita también, como bien has dicho, que aumenta las capacidades, nuestras capacidades para existir y para actuar, que para mí eso pues es muy importante. Y en este caso, en este disco, encontraba más la inspiración en ese en ese estado en el que me encontraba mejor y que no negando lo que había sucedido ni la tristeza, porque todo forma parte de la vida, pero sí contando las historias que yo quería contar en cada canción desde otro estado, desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra desde otro sentir.

Tú sacaste tu anterior disco en solitario en 2019, antes de la pandemia, si no me equivoco, luego va el disco con Los Estanques y este sería tu primer disco en solitario 7 años después.

Anni B Sweet: Las canciones mías de Burbuja como de Elefante inesperado fueron unos temas... creo que eran 5 temas que bueno no entraron en Universo por estrenar. Entonces yo tenía pensado que en mi 5º álbum estas canciones iban a formar parte de mi siguiente álbum. Como finalmente entró en Burbuja y elefante inesperado, pues el siguiente álbum lo empecé de cero, que es Alegría.

En este caso el disco es musicalmente también alegre.

Anni B Sweet: Sí, exactamente. Tiene mucho color, muchos matices, muchos detalles, cosas que entran, que vienen, que van, que aparecen, desaparecen, muchos pasajes, mucho ritmo. Para mí era muy importante que el que a la hora de producir el disco, de empezar a cuando yo tenía compuestas las canciones, cuando las quise vestir, mi objetivo era sentirme libre a la hora de crear. Después ya pensando que si tenía que cambiar cosas después, no había ningún problema, ¿no? Pero de primeras a ver qué es lo que fluía un poco. Y al final encontré una forma de escribir que para mí es nueva también y de producir con la que me encontré muy cómoda y así se quedó.

Hay canciones, una en concreto, "Todo está bien", con Santiago Auserón. Tu amistad con él ha llegado después obviamente, pero tú creciste también con parte de su música, es decir, de pequeña tus padres o tus familiares en tu casa sonaban canciones de Radio Futura.

Anni B Sweet: Sí, mis hermanos me han puesto muy buena música. Tengo la suerte de que en casa se ha puesto muy buena música y que todo eso ha calado en mí y quizás no escuches mi música y escuches a Santiago Auserón bueno, en este caso sí, porque ha colaborado. Me refería a nivel de inspiración, ¿no? Pero sí que ha calado en mí sus formas y las ideas y la forma de las canciones. Todo eso ha formado parte de mi historia musical y la suerte eso, de tener hermanos mayores que me han puesto muy buenas canciones desde muy pequeña.

Yo, que ya he podido escuchar el disco antes que el resto, me quedo con "Llévame al sur".

Anni B Sweet: Ah, sí. Qué bien. ¿Qué no? Me encanta.

¿Qué tiene el sur de especial que todos los que sois de allí lo reivindicáis tanto?

Anni B Sweet: Para mí, si te soy sincera, lo que tiene el sur sobre todo es casa. Claro, es que es familia. Entonces yo siempre la mirada, ¿no? Cuando me siento perdida, pues lo que quieres es volver a casa, a pisar tierra ahí, ¿no? La playa, los recuerdos, eh los buenos momentos... Uno siempre vuelve a aquellos sitios donde amó la vida, ¿no? Es que Chavela Vargas no decía eso, pues una canción muy bonita. Y yo creo que es fundamental volver cuando estás en un momento en el que estás un poco perdida, pues volver a casa. Y la mía está en el sur. Pero me encanta el norte también lo único que en el sur está la familia.

La segunda canción que más me ha llamado la atención es la última y es la colaboración con Miren. ¿Y cómo surgió ese junte y ese encaje de voces y qué es lo que cuentas en esa en esa canción?

Anni B Sweet: Bueno, eso ha sido otra suerte también para mí porque conocía a Miren hace ya muchísimos años, eh la he seguido, me ha inspirado mucho, me parece una gran referente también, una mujer em maravillosa y que escribe canciones fantásticas. Y y para mí pues cuando la conocí conectamos muy bien, nos tiramos un tiempo, nos conocimos sobre todo... Nos juntamos más cuando yo estaba componiendo Alegría y le enseñaba las demos. Le gustó mucho "En mi olvido", le llamó la atención esa esa canción y hablamos, "oye, pues...", y le dije "¿Cantarías en el disco?". Quedó la cosa ahí y después más adelante volvimos a hablar del tema y y así fue. De una manera muy natural al juntarnos, al final pues sucede.

Grabaste tu disco en Aranjuez a donde llegaste gracias a Rufus T. Firefly

Anni B Sweet: Sí, llegué allí porque estaban claro, parte de mi banda, que eran Rufus T. Firefly, Julia y Víctor.

Y te enamoraste de Aranjuez.

Anni B Sweet: Y estaba muy tranquila allí y y encontré sobre todo también en el en el pisito en el que estaba viviendo pues tenía, que es muy difícil, la libertad de poder tocar sin molestar y todas estas cosas, ¿no? Que tener vecinos también tan es complicado para hacer todo.

Entonces las escribes tú sola y luego te vas al Reino Unido a buscar al señor James Bagshaw de Temples, porque no había otro, ¿no?

Anni B Sweet: No, realmente claro, escribo las canciones, las produzco en casa. Mi pensamiento era a producirlo yo y quedarme con ello así, pero me di cuenta de que a mí me queda todavía mucho por aprender a nivel sonidos también y a y a y a muchos niveles. Y es que está muy bonito el tener un equipo de personas, aunque sea muy reducido, con el que puedas contar. Y para mí James Bagshaw ha sido maravilloso conocerle, hemos seguido siendo amigos y seguíamos hablando conforme yo iba también avanzando con Alegría y le comentaba que estaba en un momento en el que me estaba haciendo las canciones, que tenía la sensación de que lo iba a hacer sola y este disco. Pero bueno, hablando con él al final le gustó la demo y me dijo "vente para Inglaterra, hacemos aquí grabación de las baterías". Por ejemplo, los bajos yo los hice con MIDI, no todos, algunos. Y es así una maravilla, porque como toca James y las ideas que tiene son preciosas.

De esos inicios más bedroom pop, más folk, a estos sonidos de los últimos años tuyos, que quizás sean más psicodélicos, ¿Esas influencias vienen por Los Estanques y Rufus T.Firefly o tu ya eras fan de la psicodelia?

Anni B Sweet: No, aparecieron más tarde. Yo llevo escuchando psicodelia desde hace muchísimos años. Cuando era muy pequeña mi hermano me ponía ya no solo ya no solamente psicodelia, la música progresiva, el los primeros discos de Miguel Ríos... La huerta atómica tiene discos de progresivo, claro. Al-Andalus es un discazo increíble y para mí se me ha influido mucho y llevo escuchando música de los años 60 desde hace muchísimos años. Lo que pasa que yo cuando empiezo a tocar con 19 años no sabía ni tocar la guitarra cuando yo saco mi primer disco. Entonces yo siempre he hecho lo que he podido hacer y hasta ahí hemos llegado. Entonces he ido incorporando todo lo que he ido aprendiendo a mis discos, porque también me sucede eso, que soy inquieta y me gusta estar experimentando y tratando de avanzar hacia el sonido que quiero. Alegría para mí es el que ahora mismo está claro, es lo más cercano de lo que yo quería hacer.

¿Quitarías las cifras de las redes sociales y de las plataformas de Spotify? El sentimiento y el arte de la música no se pueden medir con cifras.

Anni B Sweet: No se pueden medir con cifras y estoy muy cansada de las cifras, porque al final las tienes en cuenta también, no no te voy a engañar. Al final estamos... es que vivimos en un mundo lleno de Números... ahora nos fijamos en los números: "pero cuántos seguidores tiene", "pero cuántas escuchas hay", "pero cuánto...". Y y ya por eso eso le está dando el valor a las cosas. A mí eso no me parece normal ni bien.

¿Qué es lo que haces cuando después de todo el ruido y los flashes y los escenarios se acaba la gira, se acaba la promo y llegas a casa? ¿Qué es lo primero que haces para descomprimir o para tomar pies en tierra y ser una persona de normal?

Anni B Sweet: Cogerme el coche y irme por ahí, porque es que me... salir a la naturaleza, a la playa, a algún sitio tranquilo, volver a leer, escribir... Ya estoy um cuando tengo tiempo empiezo a pensar en estar también haciendo canciones nuevas, ¿no? Porque me apetece también. Bueno, te tiene que te tiene que salir de de dentro, pero no es lo mismo claro, estar estar de gira de un lado para otro a veces no te da tiempo a sentarte un rato con los amigos a echarte una cerveza, a salir de viaje, todas estas cosillas, a ver a la familia, ¿no? Que nos apetece hacer eso. Lo deseo todo el rato y trato de hacerlo en cada ratito que hay.

Si el disco Alegría fuera un lugar físico, ¿Qué lugar concreto sería o cómo sería ese lugar?

Anni B Sweet: Sí, sería el lugar donde no haya injusticia, donde se esté a gusto, donde la gente tenga empatía, donde nos comprendamos, donde haya atención y escucha y conexión, ¿sabes? Todas esas cosas que uno piensa, ¿no?, que serían lo ideal para entendernos y para que el mundo fuera mejor y no hubiera ni tantas violencias ni todo lo que está sucediendo. Ese sería el lugar ideal de Alegría.