Los Planetas lanzarán el próximo 29 de enero su nuevo disco de estudio, 'Amores imposibles en el capitalismo', según ha anunciado la banda a través de su compañía.

La elección del anuncio durante el Black Friday no es casual, según el comunicado: "Lo convierte en una sátira del robo legal a gran escala: un retrato de la clase financiera, de su avaricia y de su hipocresía".

"A riesgo de pasar inadvertidos entre una oferta infinita y desbocada, Los Planetas aspiran a neutralizar el sistema, aunque sea por un instante, denunciando con Federico García Lorca que 'llega el oro en ríos de todas las partes de la tierra y la muerte llega con él'", prosigue el texto remitido a los medios.

Del nuevo álbum ya se conocen dos sencillos, 'Dos cruces' y 'Dile a tus padres', y desde este anuncio también la temática común: "El amor, en un tiempo que conoce el precio de todo y el valor de nada, en el que incluso el deseo se concibe y se expresa en términos contables".

Hacía cuatro años ya desde el último disco de estudio del grupo granadino, 'Las canciones del agua' (2022 ), que a su vez tomó el relevo tras un paréntesis aún más largo a 'Zona temporalmente autónoma' (2017).

Entre medias, algunos de sus miembros dieron rienda suelta a proyectos en solitario, como 'Plena pausa' (2023) de Jota, en el que el vocalista y compositor musicalizó obras inéditas del realizador Iván Zulueta, o el álbum 'Florent y yo' (2023), de Florent.

Fundamentales en el surgimiento de la música alternativa en España, Los Planetas comenzó su andadura en 1994 con 'Super 8' y cuenta con varios álbumes emblemáticos del género como 'Una semana en el motor de un autobús' (1998).