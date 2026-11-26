El guitarrista británico Andy Taylor, conocido por su trayectoria en la banda Duran Duran, ha fallecido a los 65 años tras una larga batalla contra el cáncer de próstata.

Taylor falleció en paz en su domicilio el pasado lunes 23 de noviembre, rodeado de sus seres queridos, según ha explicado la banda y su familia en un comunicado conjunto.

En nombre de la familia, su esposa Tracey ha destacado que, aunque para el mundo fue "un guitarrista brillante", para ellos era "el marido más maravilloso, un padre cariñoso y el abuelo más orgulloso", además del "pilar" de su hogar.

"Por todas las increíbles experiencias que le trajo la música, la familia siempre fue lo primero. Nada le hacía más feliz que tenernos a todos juntos y, sin importar lo lejos que lo llevara la música, su corazón siempre estaba en casa", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado la "valentía y determinación" con la que afrontó los últimos años de enfermedad, sin rendirse ni perder "su amor por la vida", y ha agradecido el cariño y apoyo de sus seguidores de todo el mundo, que le brindaron "un inmenso consuelo y fortaleza".

Por su parte, los miembros de Duran Duran --Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor-- han recordado que el músico estuvo presente "desde el mismísimo principio" de la historia de la banda, aportando un "fuego y descaro imborrables" desde su llegada a Birmingham desde el noreste de Inglaterra.

"Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo y, con un humor seco solo comparable a su perspectiva realista y sin sentimentalismos de la vida, nos mantuvo con los pies en la tierra y dio a la banda su carácter durante los extraordinarios años que siguieron", han expresado.