El personaje del GTA VI llamado Mandy se ha hecho viral en internet por su la misión que parece tener segundas intenciones con el personaje principal Jason. El objetivo es acudir a la casa de la chica para arreglar el fregadero, sin embargo, antes de realizar la tarea se puede ver que Mandy intenta seducir a Jason llevándolo a su habitación. Sin embargo, el personaje se limita a hacer el trabajo enviado por su amigo Brian y consigue sacar lo que estaba provocando el atasco.

Muchos jugadores se han parado a observar qué era el objeto que obstruía el fregadero puesto que Mandy lo coge y sale corriendo. Al mirarlo bien, se puede intuir que se trata del dedo de una persona. Tras realizar lo acordado, la mujer se enfada con Jason por no haberle prestado atención y le echa de su casa, pero si recorres la vivienda puedes observar detalles que tal vez los habías pasado por desapercibidos.

En el patio de atrás de su casa se puede ver un agujero recién tapado con tierra junto a cubos que podrían ser de ácido, lo que da indicios de que puede haber un cuerpo enterrado. Por otro lado, si vas a su coche y abres el maletero verás herramientas y más ácido, todo ello sin olvidar el dedo atascado en las tuberías.

Por si fuera poco, si merodeas el lugar en diferentes momentos se puede ver desde la ventana a Mandy limpiar sangre del suelo de una de las habitaciones.

Todos estos detalles han hecho que los jugadores empiecen a cuestionarse si se trata de una asesina en serie o si se trata de un caso aislado con una persona en concreto. También, dadas las insinuaciones hacia Jason y el enfado, se han preguntado si se trata de una seductora que busca a sus victimas y luego los mata.

Sin duda tendremos muchos más detalles de los que hablar, desde el estreno del videojuego no paran de salir detalles a la luz. Los usuarios están contentos con este tipo de giros en la historia ya que al ver esperado tantos años por su lanzamiento consideran que debe estar a la altura del resto de sagas y esperan que hayan muchos más secretos escondidos para aquellos que realmente se sumergen en el mapa y las misiones de Grand Theft Auto.