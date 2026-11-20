La espera para GTA VI se convirtió en un meme hace ya varios años, ya que eran pocos los que pensaban que tendrían que pasar 13 años para ver una nueva entrega de esta franquicia. Acostumbrados al ritmo lento de Rockstar, su empresa desarrolladora, son muchos los que asumen que las siguientes entregas también tardarán más de una década en estrenarse, pero AuronPlay les ha llevado la contraria.

Según el streamer, es poco probable que GTA VII requiera del mismo nivel de desarrollo que GTA VI, así que no descarta que en siete u ocho años llegue la siguiente fase de esta franquicia tan amada entre los fans de los videojuegos. Aun así, todavía queda mucho por vivir y explorar en GTA VI, así que es probable que las prisas por recibir GTA VII tarden en aparecer.