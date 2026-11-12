UNA MESA COJA
Así han reaccionado los streamers al abandono de Abascal en su entrevista con Jordi Wild
El vídeo de Jordi Wild explicando la retirada de Santiago Abascal de sus entrevistas electorales ha acumulado decenas de millones de reproducciones, y ha generado una oleada de opiniones de otros streamers.
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Las entrevistas electorales de Jordi Wild son uno de los contenidos de redes más esperados en España para las próximas semanas, desde que los cuatro grandes candidatos a la presidencia confirmasen su asistencia. Ayer muchos se sorprendieron al descubrir que Santiago Abascal y VOX habían decidido retirarse de este formato, y Jordi Wild ha publicado un vídeo explicando qué es lo que ha ocurrido.
Streamers como Auron, Ibai o Xokas ya han lanzado sus opiniones, y todos han sido bastante contundentes. Los seguidores de todos estos creadores también han criticado con dureza la decisión de VOX, y son muchos los que creen que este formato de Jordi Wild no será justo ni estará completo sin esta entrevista.
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