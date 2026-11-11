"Creí que iba a morir": Un streamer huye de un hombre que intentó matarlo en plena retransmisión en directo

El jóven estadounidense se encontraba en Rhode Island dando un paseo en patinete cuando se encontró con un hobre llamado Joshua en bicicleta, el cual le invitó a acompañarle a seguir su trayectoria. Lejos de creer que estaba en peligro, Henry le acompañó, pero al ver que cada vez se adentraban más en el bosque, tomó la decisión de dar la vuelta, a lo que el hombre respondió con enfado y entre gritos le aseguró que lo iba a matar y a tirar al fondo del río.

Este suceso tuvo lugar en el mes de septiembre, pero su vídeo se ha vuelto viral durante los últimos días entre los usuarios de las diferentes redes sociales.

Henry suele publicar vídeos a los que él llama coffinboarder, una técnica en la que él es capaz de rodar sobre su tabla de longboard, la cual es un poco más alargada con diferencia a un patienete normal. Destacan vídeos con un tono motivacional, normalmente protagonizados por atardeceres y el streamer dando un mensaje cercano.

Durante esta retransmisión, no esperaba que ocurriese nada raro, sin embargo lo que le pareció un encuentro casual, acabó asegurándole que ese día pudo haber sido su último directo.

Tras escapar del desconocido huyendo seis millas hacia las afueras del lugar, consiguió llegar a su coche e irse sin mirar atrás. Sin embargo, no ha podido olvidar lo sucedidos ya que poco después se encontró en el lugar del incidente el cuerpo de otro hombre en el mismo río donde le amenazó Joshua, lo cual le ha dejado sin ganas de volver al lugar.