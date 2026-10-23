¿Qué son las cuentas curis? La peligrosa moda de TikTok que ha llegado a los institutos españoles

Una tendencia en redes sociales que parecía inofensiva preocupa a la comunidad educativa. Decenas de estudiantes están creando perfiles en plataformas como TikTok e Instagram para publicar contenido sobre el día a día en sus centros, son las conocidas como cuentas "curis".

Estos perfiles se caracterizan por utilizar ilustraciones y viñetas sencillas para retratar escenas cotidianas del aula. Sin embargo, el principal problema reside en que son creados de forma anónima por los propios alumnos, quienes suelen identificar la cuenta con el nombre de su propio colegio o instituto.

Lo que en un principio comenzó como un intercambio inocente de memes sobre anécdotas escolares se está transformando en un foco de conflicto entre docentes, estudiantes y familias. Con la excusa del anonimato, estas viñetas se han empezado a utilizar en tono de burla contra el alumnos y profesores, convirtiéndose en un vehículos para el bullying difundir rumores, realizar comentarios despectivos o criticar el aspecto físico.

La situación ha llevado a varios equipos directivos a emitir comunicados de advertencia a las familias, solicitando una mayor supervisión del uso que los menores hacen de las redes sociales fuera del horario lectivo. Además, se están reforzando las charlas de concienciación en las aulas para recordar al alumnado que el espacio digital no es inmune a las normas de convivencia del centro.

Desde el ámbito legal y disciplinario, la preocupación también va en aumento. Los expertos advierten de que la utilización no autorizada del nombre o el logo de los centros, sumada a la difusión de contenidos despectivos o imágenes sin consentimiento, puede constituir infracciones graves que conllevan desde la expulsión escolar hasta posibles responsabilidades por atentar contra el honor de docentes y menores.

Debido a la expansión de estas cuentas los colegios y familias ya han empezado a alertar sobre esta nueva moda y piden más control sobre el uso del móvil para los jóvenes.