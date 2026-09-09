El niño británico más viral prepara pan con tomate y su receta divide a los españoles: “¡Es un sacrilegio!”

Un pequeño cocinero británico se ha atrevido con uno de los platos más sencillos (y sagrados) de la gastronomía española: el pan con tomate. Su preparación ha conquistado a miles de usuarios por su desparpajo frente a la cámara, aunque también ha abierto un inevitable debate sobre cuál es la forma correcta de elaborar la receta.

El protagonista del vídeo es Carter, un niño británico que prepara diferentes platos junto a su padre en la cuenta Cooking with Carter. Aunque apenas levanta unos palmos de la encimera, el pequeño ejerce como presentador y cocinero mientras el adulto le explica los pasos y se encarga de que todo salga bien.

En esta ocasión, Carter ha decidido probar el pan con tomate. El pequeño se pone manos a la obra con el pan, el tomate y el aceite de oliva, siguiendo las indicaciones de su padre y describiendo cada paso con su particular acento británico.

El resultado parece convencer al joven chef, que termina dando su aprobación a la receta. “¿Pulgar hacia arriba o hacia abajo para el pan con tomate?”, preguntan desde la cuenta al compartir el vídeo, que ya acumula más de 169.000 ‘me gusta’.

La receta divide a los más puristas

La simpatía de Carter ha conquistado prácticamente a todo el mundo, pero no puede decirse lo mismo de su forma de preparar el plato. Algunos usuarios españoles han señalado que determinados ingredientes y pasos se alejan de la receta tradicional.

“¡Es un sacrilegio llamar a eso pan con tomate!”, ha protestado una usuaria. Otros han cuestionado el uso de pimienta y han recomendado añadir ajo, sal, aceite de oliva o algunas hierbas aromáticas. Tampoco han faltado quienes consideran que el resultado se parece más a una bruschetta italiana que al tradicional pan con tomate.

Sin embargo, la mayoría de los comentarios se han tomado el experimento con humor y han terminado dando el aprobado al pequeño. Al fin y al cabo, la preparación del pan con tomate también cambia dependiendo de la zona y de cada casa: algunos restriegan directamente el tomate sobre el pan y otros prefieren rallarlo previamente.

Carter quizá no haya terminado con el eterno debate sobre cómo preparar el pan con tomate perfecto, pero sí ha conseguido que miles de personas discutan sobre gastronomía española gracias a una receta elaborada desde una cocina británica. Y, teniendo en cuenta la seguridad con la que la presenta, nadie se atrevería a decirle al pequeño chef que su versión no es válida.