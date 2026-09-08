Una argentina se hace viral al contar las cosas normales en España que serían un lujo en su país

Mudarse a otro país implica acostumbrarse a nuevas costumbres, precios y formas de vida. Flor Conforti, una argentina que reside en España, ha compartido las diferencias que más la sorprendieron tras instalarse aquí y su experiencia ha llamado especialmente la atención en TikTok.

La creadora ha hablado de aspectos tan cotidianos como acudir a una farmacia, conducir con la ventanilla bajada o hacer la compra en un supermercado. Situaciones que para muchos españoles resultan completamente normales, pero que ella vivía de una forma muy diferente en Argentina.

Una de las mayores sorpresas llegó cuando tuvo que comprar por primera vez un antibiótico recetado. En la farmacia le comunicaron que debía abonar solamente dos euros, una cifra tan baja que Flor creyó haber escuchado mal.

“La primera vez que fuimos a comprar un antibiótico me dijeron que tenía que pagar dos euros. Yo entendí 12 euros porque pensé que solo dos euros no podía ser”, ha explicado. “No me lo podía creer y es algo que me parece espectacular”.

La argentina ha aclarado que posteriormente comprendió que el precio estaba relacionado con el funcionamiento del sistema sanitario y la financiación pública de los medicamentos. “Fue algo que nos sorprendió mucho”, ha reconocido.

La tranquilidad de conducir con la ventanilla bajada

El precio que pagó en la farmacia no ha sido el único cambio que le ha llamado la atención. Flor también ha destacado la sensación de seguridad que experimenta en algunas situaciones cotidianas.

“Ir en el coche con la ventanilla bajada parece una tontería”, ha comenzado explicando. En Argentina, cuenta, pedía que la subieran cuando llevaba el teléfono a la vista por miedo a que alguien pudiera quitárselo. “Aquí es como que no pasa nada y me sigue siendo raro”.

Esa tranquilidad también se extiende a la forma en la que ve moverse a los niños. La creadora se sorprende al comprobar que algunos menores van caminando solos al colegio, cruzan por los pasos de peatones y los vehículos se detienen para dejarlos pasar.

“Uno está tranquilo realmente como padre. Es algo que se valora un montón”, ha señalado. También ha notado el cambio cuando va a la playa y permite que sus hijos jueguen con mayor libertad sin sentir la necesidad de mantenerlos permanentemente a su lado.

Productos cotidianos que en Argentina considera un lujo

La tercera gran diferencia aparece al hacer la compra. Flor ha explicado que determinados alimentos que en Argentina pueden percibirse como un capricho forman parte de una cesta habitual en España.

Entre sus ejemplos se encuentran los fiambres, los productos para untar y algunas frutas. “Son cosas que en Argentina uno cree que son lujos, pero en España forman parte de una compra normal”, ha afirmado.

Su vídeo ha provocado numerosas reacciones de usuarios que comparan sus propias experiencias entre ambos países. Aunque no todas las personas viven la misma realidad económica o perciben la seguridad de igual manera, el testimonio de Flor muestra cómo escenas completamente rutinarias para unos pueden convertirse en algunas de las mayores sorpresas para quien acaba de llegar.