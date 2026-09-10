La tierna petición de un niño durante un paseo en bici que ha desatado un drama en redes

Los paseos en bicicleta de un padre junto a su hijo de dos años se han convertido en uno de los contenidos más tiernos de las redes sociales. El pequeño viaja en un asiento delantero y comenta emocionado todo lo que encuentra por el camino, pero ahora ha anunciado que quiere comenzar a pedalear solo.

El padre es Oladimeji Ajegbile, un creador de contenido nigeriano que vive en Edimburgo y publica sus vídeos bajo el nombre de hellodimeji. Su hijo se llama Iremide, aunque en redes es conocido cariñosamente como Ire.

Dim graba sus paseos con una cámara en primera persona mientras lleva al niño asegurado delante de él, justo entre sus brazos. Ire dispone incluso de un pequeño manillar y se encarga de narrar el recorrido con su particular voz.

“Papá, un camión”, “papá, un pájaro” o su alegre “¡weeeee!” cuando aumentan la velocidad son algunas de las reacciones que han conquistado a millones de usuarios. En otras ocasiones, el pequeño acaba tan cansado que se queda dormido sobre el manillar mientras su padre continúa pedaleando con cuidado.

La petición que podría cambiar sus paseos

Durante uno de sus últimos vídeos, Ire vio a otros niños montando en sus propias bicicletas y decidió pedirle una a su padre. “Daddy, I want baby bicycle” (“Papá, quiero una bicicleta de bebé”), le anunció sin saber el drama que estaba a punto de provocar.

Dim se quedó completamente sorprendido. Si su hijo comienza a montar en su propia bicicleta, podría dejar atrás el asiento delantero desde el que ambos han protagonizado sus populares vídeos.

“¿Es este el final de una era?”, preguntó el padre al compartir el momento en Instagram. La publicación se llenó rápidamente de comentarios de usuarios que se negaban a aceptar que el pequeño estuviera creciendo tan rápido.

Algunos seguidores incluso grabaron sus propios vídeos para pedirle que no abandonara todavía el asiento. La reacción ha sido tan grande que la comunidad se ha bautizado en tono de broma como los “tíos y tías de internet” de Ire.

Su padre intenta ganar algo de tiempo

Ante la insistencia del niño, padre e hijo iniciaron una divertida negociación. Dim le prometió que tendría su bicicleta, pero tendría que esperar tres meses.

El creador aprovechó que Ire todavía no entiende el calendario para intentar ganar tiempo y acompañó la negociación con algunos de sus snacks favoritos. Una solución temporal con la que espera mantener durante un poco más sus tradicionales paseos juntos.

La nueva bicicleta no tiene por qué significar que los vídeos vayan a terminar. Probablemente solo supondrá el comienzo de otra etapa en la que Ire pasará de comentarista a pedalear junto a su padre. Pero sus seguidores todavía no parecen preparados para verlo abandonar su pequeño asiento delantero.