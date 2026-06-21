Este chico se ha hecho viral tras viajar al destino random de su salvapantallas

Cada vez que enciendes un ordenador con Windows, en tu fondo de escritorio, tienes la opción de que aparezcan fotos aleatorias a lo ancho de todo el globo. Recientemente se han incluido fotos de la Luna gracias a la última exploración espacial de la NASA, pero lo normal es que sean lugares reales que se han fotografiado y que, con el conocimiento suficiente, sean visitables. Así que este youtuber, frente a su pantalla apagada, toma una decisión: viajar a donde sea que se tomara la foto de su siguiente fondo de pantalla y recrear la imagen. Además, debía investigar la localización exacta sin hacer trampas.

Después de un primer inicio fallido debido a que la publicidad integrada de Windows le ocultó la imagen, prueba con un segundo reinicio… también fallido, porque no se enciende nada. Toda vez arreglados los problemas técnicos y configurado que el fondo de pantalla cambie como es debido, aparece un paisaje nevado. El tipo de paisaje y los picos en el horizonte le hacen pensar que es una zona de los Alpes, y a partir de ahí investiga usando palabras clave. Nada de búsqueda por imagen ni ayuda de IA. Google tradicional como antes de la pandemia. Y todavía hay quien dice que el romanticismo ha muerto.

Cuando ya ha localizado una imagen equivalente del pico en cuestión, encuentra el nombre del lago de la imagen. Y, con una localización exacta que investigar en Google Earth, solo queda pillar el viaje y salir ese mismo viernes hacia Italia. Un avión, un bus, un largo trecho de ruta a pie y… ¡éxito! Llegó a la zona que deseaba visitar, imitó la fotografía que había dado comienzo a todo esto y misión cumplida. Este youtuber vivió una aventura completa en base a una idea algo loca y la ejecutó en menos tiempo del que parecería humanamente decente y posible. ¡Nada mal!