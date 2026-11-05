Bob Dylan aparece encapuchado junto al Papa León XIV

Este miércoles 4 de noviembre el músico estadounidense Bob Dylan y el Papa León XIV han compartido un momento único en la Biblioteca Apostólica del Vaticano. La reunión entre ambos se ha convertido en una de las situaciones más comentadas de las últimas horas en las plataformas sociales, sobre todo por la indumentaria del cantante revelada en las imágenes, el cual va completamente de negro y con la capucha puesta.

El encuentro entre el cantautor y el pontífice de Chicago ha sido cordial y cercano según confirma la oficina de prensa del Vaticano y el oficial Antonio Spadaro, presente en todo momento. La reunión se basó en una breve charla entre ambos, para estrechar lazos. Además, León XIV le ha obsequiado a Dylan un rosario y, en respuesta, el cantante le entregó un ejemplar de sus memorias del año 2004, Chronicles: Volume One.

Esta relación no nos ha pillado por sorpresa, ya que el verano pasado el Papa incluyó en el prólogo de un libro sobre la paz una cita del tema Go Away You Bomb, una canción de protesta contra las armas nucleares compuesta en el año 1963 durante la Guerra Fría, por lo que la relación y la admiración mutua ya venía de antes.

Bob Dylan está actualmente centrado en su gira Never Ending Tour por Europa, sin embargo, aprovecha las pausas y los viajes para visitar las ciudades en las que actúa, en este caso Roma y esta misma semana, el sábado 7 de noviembre en Bolonia.