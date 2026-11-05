Así fue el histórico live de TikTok de Karol G que batió el mayor récord

Karol G convierte todos sus lanzamientos musicales en acontecimientos exclusivos y únicos y el de su sexto álbum No Me Arrepiento De Sentir Tanto, no iba a ser una excepción. El miércoles 5 de noviembre la artista desde La Roca de Quarry Studios en la Ciudad de México, transmitió un directo en la plataforma de Tik Tok en la madrugada de España presentando todas las canciones del disco llegando a los 4,1 millones de espectadores a escala mundial De esta manera,se ha convertido en una de las emisiones más vistas de la historia dejando por debajo a Madonna que había alcanzado los 2,1 millones de usuarios, convirtiéndose de esta manera en la reina de los directos de la red social.

El evento tuvo momentos muy intensos sobre el escenario y entre el público ya que la colombiana es fiel en tener cercanía con sus seguidores y abandonó el escenario para cantar sus temas junto a los seguidores mexicanos, lo cual supuso euforia colectiva hasta el punto de no dejarla avanzar, sin embargo, ella siguió cantando con la misma energía.

Por otro lado, unas horas antes en Tik Tok, Karol había dejado una pista oculta en su biografía con la frase "Anda menos Tropi y más coqueta <3", esta era el anticipo de AltaFarra Remix, una canción en compañía del grupo mexicano La Obsesión Factory con una curiosa historia entre ambos, ya que a principios de año Karol G realizó un montaje y subió un pequeño trozo en versión propia del tema desde casa junto a DJ Maracuyá a SoundCloud bajo un nombre falso junto a otro temas de Daft Punk. Posteriormente, creó un perfil alternativo en la plataforma musical bajo el nombre caroliNA Xxxtra SparKLYyy y subió la canción completa. Por todo ello, el evento en México sirvió para recordar esa canción y cantarlo juntos por primera vez sobre el escenario y ayudar al grupo frente a las polémicas atravesadas meses atrás.

También, la cantante contó con la aparición de Greg González el líder de la famosa banda indie Cigarettes After Sex con quien cantó Después de ti y le dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento.

Finalmente, el DJ y productor John Summit aprovechó para transformar Bby WOW en un remix dando fin a la noche por todo lo alto con este tema que ha arrasado en todas las listas a nivel mundial con el que Karol G ha vuelto a demostrar que domina la música y los eventos en directo.