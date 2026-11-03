Olivia Rodrigo intentará asaltar el trono de Mariah Carey con su primera canción navideña

Olivia Rodrigo acaba de anunciar el lanzamiento de su primera canción navideña titulada Take Me Home (4 Christmas) el próximo jueves 5 de noviembre a las 5pm. La canción llegará acompañada de un videoclip protagonizado por la propia artista junto a Cynthia Nixon la reconocida actriz de la película Sexo en Nueva York.

Además de un lanzamiento digital, la canción Take Me Home (4 Christmas) también se lanzará en formato vinilo de 7 pulgadas y un casete que se podrá reservar en la web oficial o comprar en tiendas a partir del día viernes. El tema los escribieron la misma Rodrigo junto a Dan Nigro y Amy Allen.

Este lanzamiento le otorga a la artista un año muy bueno ya que su canción navideña llega tras el reciente remix Expectations que se lanzó el pasado 15 de octubre donde colabora con Chappel Roan y en el videoclip aparecen los cantantes junto a David Byrne, presentador televisivo.

Por otro lado, en junio la cantante también lanzó su tercer álbum You Look Pretty Sad for a Girl So in Love que recaudó e impulsó la primera edición del festival benéfico Daisy Chains logrando recaudar alrededor de 20 millones de dolares donados a organizaciones dedicadas a los derechos de las mujeres.

Como reconocimiento a sus éxitos, Variety ha confirmado que Olivia Rodrigo recibirá un homenaje a su carrera en la décima edición de los premios Hitmakers celebrado en los Ángeles este mes de diciembre recibiendo el premio a Compositora del Año.

La verdadera incógnita es si la joven cantante conseguirá con este nuevo lanzamiento navideño quitarle el puesto a la Reina de la Navidad, Mariah Carey reconocida por su himno All I Want For Christmas is You que vendió hasta 200 millones de discos a nivel mundial y la posicionó como una de las artitas con mayores ventas en la historia de la música.