Así fue la emotiva despedida a Komanche de sus amigos de México

La muerte de Komanche sigue generando muchos comentarios en redes, y también numerosas declaraciones de sus compañeros de profesión. Los que por ahora han preferido mantenerse más en silencio son sus amigos más cercanos de México, que ayer celebraron una despedida tal y como a Komanche le habría gustado: preparando su plan perfecto con colegas.

Sus amigos llevaron pizza, proyectaron Dragon Ball y pusieron música de Bad Bunny mientras se reunían en torno a un altar que prepararon en su honor. Las imágenes del encuentro se han hecho muy virales, y en ellas se puede ver a rostros muy conocidos del streaming, como AriGameplays, Samy Rivers y ElMariana.