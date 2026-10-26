Xokas, sobre Ibai, Netflix y la Velada: "Si han decidido pagarle 100 millones, son tontos"

La venta de los derechos de difusión de la Velada del Año fue, sin duda, uno de los asuntos más comentados de la semana pasada en el sector streamer. Ibai ha decidido que la Velada pasará a emitirse en exclusiva en Netflix durante las próximas tres ediciones; y aunque eso ha generado muchas quejas entre los fans del formato, sus compañeros de profesión han comprendido que haya accedido a este trato. Xokas ha sido uno de los últimos en reflexionar sobre el asunto, y ha señalado cuál es la cantidad aproximada de beneficios que ha podido obtener Ibai con este cambio.

Según Xokas, Ibai ganará entre un 50% y un 100% más de lo que ganaba con cada Velada del Año gracias a este acuerdo. Cree que es poco probable que Ibai haya accedido a un trato como este si no gana, al menos, casi el doble de lo que ganaba antes; pero tampoco cree que Netflix haya sido desproporcionadamente generosa con su compensación. ¡Por desgracia, solo Ibai sabe lo que ha caído en sus bolsillos gracias a esta negociación!