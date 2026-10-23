Todo lo que sabemos de los Latin Grammy 2026: Rosalía, Daddy Yankee y Carín León que protagonizarán la gala

Los Latin Grammy 2026 están a la vuelta de la esquina y cada vez conocemos más detalles. Primero se anunciaron los nominados donde nuestra Rosalía es la gran favorita a los principales premios y ahora ya sabemos quienes serán las actuaciones de la gala.

Por supuesto la cantante española no puede faltar ya que está nominada a siete premios con su disco Lux, los mismos que Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso y Drexler. Sólo el compositor y productor Edgar Barrera detrás de algunos de los mayores éxitos del año les supera con 10.

Además también estará presente la leyenda del reggaetón Daddy Yankee que llega para celebrar que ha sido elegido como Persona del Año, una distinción que se otorga a artistas destacados de la música latina en honor a su trayectoria artística y musical, así como sus contribuciones humanitarias y su impacto cultural.

El cantante de reguetón, quien anunció su retiro de los conciertos en 2022, ha seguido haciendo música y está cerca a presentar el álbum 'La postal', su segundo disco desde que se despidió de los escenarios.

A ellos se suman el colombiano Juanes, la brasileña Anitta, los mexicanos Vivir Quintana, Silvana Estrada, Carín León, Xavi o Banda Los Recoditos, así como el uruguayo Jorge Drexler, la chilena Mon Laferte, los venezolanos de Rawayana y Elena Rose, y la puertorriqueña Kany García.

Estos artistas son los primeros en confirmarse para la gala, que se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el próximo 12 de noviembre pero todavía podríamos tener más sorpresas. Además la talentosa actriz, presentadora y cantante puertorriqueña Roselyn Sánchez regresa oficialmente como la anfitriona principal de los Latin Grammy 2026.

La reciente actuación de Rosalía en Saturday Night Live se volvió viral y fue muy comentada ¿Qué tendrá pensado para estos premios? ¿Cuántas estatuillas se llevará a casa?