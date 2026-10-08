Rosalía, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026 por LUX

El jurado ha decidido concederle este premio "por la trascendencia artística de su disco 'LUX' (2025), una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público".

Asimismo, el jurado ha señalado que "'LUX' reafirma una trayectoria de alcance internacional caracterizada por la investigación, el riesgo y la evolución creativa a través de la búsqueda de un lenguaje sonoro propio que trasciende géneros, estilos y épocas, reflejo de su enorme capacidad para combinar vanguardia y patrimonio".

El jurado ha valorado especialmente "su contribución a la proyección global de la música española y su habilidad para aunar talentos y aportaciones de otros artistas, poniendo en valor la colaboración en el proceso de la creación artística".

Este premio reconoce la labor de una persona o entidad en el ámbito de los géneros que integran las músicas actuales, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2025 o, en casos excepcionales debidamente motivados, también puede distinguir una trayectoria profesional.

Entre los premiados en convocatorias anteriores se encuentran: Antonio Serrano (2025), Tulsa (2024), Rodrigo Cuevas (2023), Sílvia Pérez Cruz (2022), Rozalén (2021), Chano Domínguez (2020), Mala Rodríguez (2019), Christina Rosenvinge (2018), Javier Ruibal (2017), Martirio (2016), Jorge Pardo (2015), Carmen París (2014), Luz Casal (2013), Kiko Veneno (2012), Santiago Auserón (2011), Amaral (2010) y Joan Manuel Serrat (2009).

DE 'LOS ÁNGELES' A TOCAR EL CIELO CON 'LUX'

Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, 1992) es cantante, compositora, productora e intérprete. Debutó en 2017 con 'Los Ángeles', realizado junto al productor y músico Raül Refree, y un año después publicó 'El mal querer', coproducido con El Guincho y que incluyó temas como 'Malamente' y 'Pienso en tu mirá'.

En 2022 lanzó 'Motomami', un álbum en el que combinó ritmos urbanos latinos, flamenco y electrónica. Su trabajo más reciente es 'LUX', su cuarto álbum de estudio, grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y en el que participan artistas como Silvia Pérez Cruz, Carminho, Björk y Estrella Morente. La artista ha recibido dos Premios Grammy y trece Latin Grammy, entre ellos el de Álbum del Año.

El jurado, presidido por el director general de Artes Escénicas y Música, Javier Monsalve Iglesias, y actuando como vicepresidenta la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Paz Santa Cecilia Aristu; ha estado compuesto por los siguientes vocales: la subdirectora general de Música, Ana Belén Faus Guijarro, Nuria Sempere Comas, Isabel Villanueva Benito, Rubén Gutiérrez del Castillo, José Luis Sevillano Romero, Almudena Heredero Borreguero y el último galardonado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales, Antonio Serrano.