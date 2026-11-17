Rosalía sigue sorprendiendo. Tras las nominaciones de los Premios Grammy celebrados el pasado 12 de noviembre, la artista ha conseguido 10 reconocimientos para la gala del 2027. La cantante sigue haciendo historia con su álbum Lux, siendo protagonista en la gala y en todas las portadas y quedándose tan solo dos nominaciones más atrás de la británica Raye.

El reconocido periódico The New York Times no ha podido dejarla escapar y ha incluido a la catalana, destacando sobre todo su majestuoso tema Berghain: "juega en otra liga" asegura el medio. La canción de pop internacional compite como Canción del Año y Grabación del Año: "Aunque Berghain toma su nombre del célebre club de baile berlinés, su música es de corte operístico; en ella, Rosalía está respaldada por una orquesta y un coro. La artista canta en alemán y español, y comparte el tema con Björk, quien invoca una intervención divina, y con Yves Tumor", completa The New York Times.

El álbum Lux: un disco global

El reconocimiento de The New York Times destaca también que Lux se trata de un disco con una experiencia a nivel internacional gracias a sus letras de diferentes idiomas, además de contar con la influencia de diferentes colaboradores y la presencia de grandes orquestas y sonidos electrónicos fusionados al irreconocible estilo de flamenco de la artista. De esta manera Rosalía ha conseguido saltar barreras que han impresionado al público estadounidense, separándose de su estilo musical tradicional y dando un giro a su carrera mezclando sonidos diferentes entre sí y referencias culturales.

Por otro lado, Jon Pareles, periodista musical ha comentado: "Frente a los éxitos pop que figuran en las categorías principales, Berghain parece llegar desde un universo paralelo", una frase que ha destacado en las redes sociales y con la que miles de personas están completamente de acuerdo.