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VUELVE GANGNAM STYLE

Gangnam Style vuelve a ser viral en redes sociales (y en español)

Un creador de contenido ha recreado la famosa canción Gangnam Style en español y no ha pasado desapercibido en internet.

Sang Won Kim traduce Gangnam Style

Sang Won Kim traduce Gangnam Style Sang Won Kim/tiktok.com

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Lucía Corjos
Publicado:

El joven coreano Sang Won Kim publicó en sus redes sociales la recreación en español del reconocido éxito global del 2012 Gangnam Style y se volvió viral en tan solo un par de horas llegando hasta alrededor de 9 millones de visualizaciones en TikTok y más de 10.000 comentarios.

El influencer también reconocido como @yosoysangg o @holayosoysang destaca por su contenido dando clases de coreano, además de comentar las tradiciones y curiosidades coreanas. Esto le dio la idea de traducir la icónica canción para aquellos que no se habían parado a interpretarla y asegura que es el mejor vídeo que ha hecho en su vida consiguiendo nuevos seguidores en sus diferentes cuentas y expandiendo su comunidad.

Gangnam Style, el tema de Park Jae-sang consiguió ser el primer vídeo de You Tube en ganar mil millones de reproducciones a escala mundial, puesto que su ritmo innovador en 2012 y su llamativa coreografía traspasó fronteras.

Gracias a la adaptación de Sang Won Kim, la canción ha vuelto a sonar en redes sociales, aumentando nuevamente la cantidad de escuchas y la versión en español no para de difundirse al ser tan llamativa aquella letra que muchos usuarios no conocían.

El creador de contenido está contento con lo que ha logrado y continúa compartiendo traducciones al español de las canciones más míticas o por el contrario, traduce las canciones españolas al coreano, juntando ambas culturas de una manera más fácil y humorística.

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