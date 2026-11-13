Gangnam Style vuelve a ser viral en redes sociales (y en español)

El joven coreano Sang Won Kim publicó en sus redes sociales la recreación en español del reconocido éxito global del 2012 Gangnam Style y se volvió viral en tan solo un par de horas llegando hasta alrededor de 9 millones de visualizaciones en TikTok y más de 10.000 comentarios.

El influencer también reconocido como @yosoysangg o @holayosoysang destaca por su contenido dando clases de coreano, además de comentar las tradiciones y curiosidades coreanas. Esto le dio la idea de traducir la icónica canción para aquellos que no se habían parado a interpretarla y asegura que es el mejor vídeo que ha hecho en su vida consiguiendo nuevos seguidores en sus diferentes cuentas y expandiendo su comunidad.

Gangnam Style, el tema de Park Jae-sang consiguió ser el primer vídeo de You Tube en ganar mil millones de reproducciones a escala mundial, puesto que su ritmo innovador en 2012 y su llamativa coreografía traspasó fronteras.

Gracias a la adaptación de Sang Won Kim, la canción ha vuelto a sonar en redes sociales, aumentando nuevamente la cantidad de escuchas y la versión en español no para de difundirse al ser tan llamativa aquella letra que muchos usuarios no conocían.

El creador de contenido está contento con lo que ha logrado y continúa compartiendo traducciones al español de las canciones más míticas o por el contrario, traduce las canciones españolas al coreano, juntando ambas culturas de una manera más fácil y humorística.