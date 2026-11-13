"Yo soy el padre y desactivo la aplicación de Séneca": Un profesor comenta el excesivo control a los alumnos de la ESO

El profesor de Matemáticas Pedri Núñez ha compartido un vídeo en el que debate la independencia de los estudiantes de hoy en día en comparación con su época estudiantil. La publicación ronda las 8.000 visitas y algunos comentarios son por parte de padres que están totalmente de acuerdo con lo mencionado y otros que prefieren estar al tanto de todo lo que ocurre en las aulas.

El debate se refiere a que actualmente se comunica a los padres de todo lo que hacen sus hijos, desde faltas injustificadas hasta no haber hecho los deberes, a lo que Pedri comenta: "Cuando yo estudié, mis padres nunca fueron al instituto, ni pidieron una tutoría; tampoco les decían mucho de mí los profesores porque es verdad que yo era un alumno muy bueno en cuanto a estudios, después el comportamiento ya... Pero me refiero a que a mí no me controlaban que había hecho los deberes".

El profesor afirma además, que esto se da sobre todo sobre alumnos de cursos ya más avanzados como es la ESO o Bachillerato con estudiantes que rondan los 14,15 o 16 años, una edad donde considera que ya tienen la madurez suficiente. Afirma que cuando él estudiaba, si algún día no entregaba los deberes, simplemente se anotaba y el incidente no pasaba a más, sin embargo, a día de hoy, se le hace una nota al alumno y se comunica a los padres incluso vía telemática de forma inmediata: "Yo soy el padre y desactivo la aplicación de Séneca" comunica Núñez.

Por otro lado, el docente no comprende que de igual manera, hay padres que cuestionan las acciones del profesorado e incluso se ponen en contacto con ellos continuamente: "El curso pasado una madre me cuestionaba constantemente la nota de un alumno. Me decía que trabajaba muchísimo. No se había molestado en mirar todas las correcciones y faltas de actividades que puse en el cuaderno del alumno. Llegó a tener nueve negativos. Eso sí, confiaba plenamente en su hijo".