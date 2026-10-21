¿Sabias que la canción viral Bonito Bonito está creada con IA?

Es una de las canciones más virales del momento en redes sociales, pero casi nadie sabe que está creada con inteligencia artificial... y no es la única. Durante las últimas semanas, miles de usuarios en TikTok e Instagram Reels han utilizado este tema pegadizo y de ritmo alegre para acompañar sus vídeos diarios, sin sospechar que detrás de esa voz y esa producción no hay un artista de carne y hueso, sino un algoritmo.

Este fenómeno no viene de la nada. Ya pasó hace unos meses con la famosa versión afrobeat de Papaoutai de Stromae, que inundó las plataformas reconvirtiendo el clásico belga en una especie de canto tradicional africano. Sin embargo, mientras aquello era una reinterpretación de un tema que ya existía, el caso actual va un paso más allá al tratarse de un lanzamiento comercial completamente inédito.

La canción la firma un artista que se hace llamar Thiago Navarro Music. Si entras a buscarlo en Spotify, te encuentras con la primera pista del lío: la propia plataforma lo marca directamente en su ficha con la etiqueta de «Perfil IA». Thiago Navarro no existe en el mundo real, no da conciertos ni concede entrevistas, sino que es un avatar digital creado para ponerle imagen a este proyecto sonoro.

Pero, ¿quién está realmente detrás de todo esto? El verdadero autor de la letra es Anier Cruz, un compositor y creador digital cubano afincado en Miami. Cansado de depender de las agendas interminables, las esperas y los contratos de las discográficas tradicionales para dar salida a sus composiciones, Anier decidió saltarse todos los intermediarios e inventar a Thiago Navarro como un artista 100% digital.

Para lanzar el tema, Anier escribió la letra con un mensaje enfocado en el optimismo y las cosas sencillas de la vida. Después utilizó herramientas de generación de audio por IA para crear la interpretación vocal y la instrumentación en cuestión de un par de días. Una vez pulido el archivo, subió la canción a las plataformas y a las redes sociales, convirtiéndose en tendencia de forma casi inmediata.

Como era de esperar, el debate en la industria musical está completamente servido. Por un lado, Anier defiende que la canción tiene alma humana porque la idea, la letra, la estructura y la visión del proyecto nacen directamente de su cabeza. Según su postura, la inteligencia artificial no es más que una herramienta para acelerar el proceso y democratizar el acceso a la música para los creadores independientes.

Por el otro lado, muchos opinan que no se puede reclamar una verdadera autoría sobre algo generado por un motor de software mediante comandos. Además, la crítica va más allá de lo filosófico: la proliferación de temas creados en minutos con herramientas como Suno o Udio está saturando los catálogos de las plataformas de streaming, lo que termina restando visibilidad y espacio en las listas a los artistas reales.