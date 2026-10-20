Fabiana Sevillano y Carola, pillados por sus fans en su primera cita

La influencer Fabiana Sevillano y el streamer Carola han tenido la oportunidad de conocerse en persona después de que Auron hiciese de celestino durante su participación en Minecraft Hardcore. Se sabía cuándo y dónde ocurriría esta cita, así que han sido muchos los fans que han estado pendientes en Santiago de Compostela por si se los cruzaban. Fueron varias las personas que los grabaron o que se hicieron fotos con ellos, así que esta primera cita acabó siendo de todo menos íntima.

La propia Fabiana Sevillano ha compartido también algunas fotos del lugar en el que ella y Carola comieron durante su cita, y muchos han aplaudido el esfuerzo que el streamer puso en la preparación del evento. Aunque no se sabe si se volverán a encontrar, poca duda cabe de que sus seguidores seguirán pendientes de este shippeo hecho realidad.