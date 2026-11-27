Los raperos madrileños Ill Pekeño y Ergo Pro han publicado Un balón perdido en el punto, el nuevo adelanto de su próximo disco, Vila Cruzeiro.

"Somos un balón perdido en el punto, la fina línea entre la infancia y conocer el mundo. En los barrios pobres donde ser noble aquí no sube puntos, donde la niñez se va en segundos", canta el dúo en esta canción en la que continúan explorando el imaginario de la periferia madrileña, las relaciones que se construyen en sus calles y las contradicciones de crecer en el barrio.

Bajo una base de hip hop melódica, los artistas vuelven a su infancia oscura y cruda, hablan de jugar al fútbol pero también de la "guerra entre dos mundos" que han vivido en sus barrios.

Aunque ya se unieron en el EP 'Rafaela Ybarra' --y en numerosas colaboraciones posteriores--, el trabajo que verá la luz en 2027 se trata de su primer disco juntos.

De hecho, el título del sencillo, que ya habían anticipado con el anuncio de una gira del mismo nombre, introduce una de las ideas que atraviesan esta nueva etapa, según explica su discográfica Atlantic Records. "El azar y las circunstancias que pueden llevar a dos personas que han crecido en el mismo lugar a destinos completamente diferentes", añade