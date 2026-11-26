Tras las entrevistas de Jordi Wild a tres de los candidatos a la presidencia española en las próximas elecciones, casi nadie esperaba que YoSoyPlex lanzase también sus propias charlas con estas figuras políticas, y en plena semana de campaña electoral. Lejos de ser tan incisivo como Jordi, Plex ha querido tener una conversación informal con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, para conocer sus opiniones sobre una serie de temas que le pareció interesante preguntar.

Las entrevistas han tenido un gran éxito en redes, y algunos de sus momentos destacados se han hecho bastante virales: por ejemplo, que Sánchez y Plex hablasen de GTA VI, o que Feijóo explicase el origen de Anatop At, el meme más utilizado de esta campaña.