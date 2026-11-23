Durante las últimas semanas el audio más utilizado en publicaciones de miles de usuarios ha sido el de la canción viral Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez. ¡Lo vamos a demostrar!. El tema ya ronda los 11.000 vídeos publicados en TikTok en las que muchos usuarios bailan al ritmo de la canción y hacen apología a que Pedro Sánchez sí tendrá votos en las próximas elecciones del 29 de noviembre de 2026, convirtiéndose así en el nuevo himno del partido socialista.

La canción viral ha ido más allá del entretenimiento y las redes sociales y es que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha indicado públicamente durante su campaña electoral en Albacete: "No sé cuál va a ser la canción del verano, pero sí sé cuál es la canción de esta campaña: Yo sí te voy a votar". Además, el político asegura que durante sus 6 años de cargo ninguna de sus estrategias habían provocado una movilización ciudadana de este tamaño.

El audio no solo lo han utilizado usuarios votantes, sino que cargos públicos y figuras públicas no han dudado en mostrarse bailando y apoyando al PSOE al ritmo de la música. Por otro lado, esto ha supuesto una ventaja y una respuesta dentro del enfrentamiento político y es que en octubre Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso afirmó ante los medios: "No te va a votar nadie, Pedro Sánchez, nadie".

Sin embargo lo que el público desconoce es que se trata de una canción hecha completamente con inteligencia artificial por parte de un cocinero de origen guatemalteco de 42 años llamado Adrián Ortiz. El hombre, que reside en Valencia, no tiene ninguna relación con el movimiento político con vistas a las próximas elecciones. Se trata de un progresista que se encuentra actualmente de baja médica por una operación y el creador de contenido revela que la idea de construir de cero una canción en apoyo a Pedro Sánchez nació de una noche en la que veía televisión en su casa.

Adrián asegura que al escuchar las declaraciones en contra por parte de Esther Muñoz el respondió ante la pantalla: "¡Yo sí! ¡Yo sí le voy a votar!" y al día siguiente empezó a escribir la canción con el fin de combatir el terreno hostil que estaba sufriendo el presidente: "Estaba cansado de escuchar insultos; como no veía canciones en positivo por nuestros derechos, quise aportar mi granito de arena".

El proceso de composición ha supuesto hasta 23 modificaciones y la utilización de diferentes herramientas de IA para afinar la letra. El creador afirma que envió la pista inicialmente al partid sin recibir respuesta y que entonces al publicar el audio en redes, el tema circuló muy rápido en TikTok.

A pesar de que el audio ha ocasionando revuelo e incluso a propagado disputas entre usuarios de diferentes ideologías políticas, es innegable que Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez se ha vuelto una anécdota política inolvidable en el ámbito político de España.