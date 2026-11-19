El estreno del videojuego GTA VI que ha sido tema de conversación principal en las últimas semanas ya está disponible para poder jugarlo en consola. Se ha estrenado este 19 de noviembre de 2026 a las 00:00 horas y muchos usuarios llevan horas sin parar de jugarlo, compartiendo escenas y novedades del mapa o acciones que se pueden llevar a cabo con los personajes.

Hay quienes han llegado a pedir días libres en el trabajo, han faltado a clase o incluso han pedido una baja para poder disfrutarlo desde el primer momento. Ya el pasado 10 de noviembre sabiamos que el estreno arrasaría a escala mundial dado que las consolas permitían descargalo antes de que se pudiera jugar y las redes sociales ya estaban revolucionadas con este hecho. Sin embargo, para aquellos usuarios de PC, Rockstar Games aún no ha anunciado una fecha oficial para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI en ordenador.

Todos estos anuncios, estrenos y publicidad en los últimos meses frente al esperado videojuego han generado en internet una gran cantidad de memes por parte de los jugadores de todo tipo, haciendo alusión sobre todo a la década que han tenido que esperar para poder disfrutar nuevamente del poder de GTA. Algunos hacen burlas sobre cuando eran niños pedían y pedían a sus padres que les comprasen el videojuego y hoy en día, siendo ya adultos, deben incluso pagarlo a plazos por su precio elevado.

Por otro lado, muchos de los internautas se despiden de muchos años llenos de memes haciendo alusión a que después de gozar de la entrega número V, nunca llegó en VI y ahora que lo tienen en sus manos, la era de espera y especulaciones ha finalizado.

Los usuarios de PC por su parte, no dejan de recibir burlas por parte de aquellos que cuentan con una consola ya sea de PlayStation o XBox, puesto que no saben aún cuándo podrán jugarlo y mientras tanto no paran de visualizar a miles de usuarios completarlo.

También destacan sobre todo aquellos vídeos haciendo alusión a las personas que han llegado a perder incluso su trabajo con el fin de no perderse el estreno. Miles de personas emocionadas con el acontecimiento han tenido que tomar una decisión muy importante, ir a trabajar o juagar al GTA VI. Hay otros, a los que una baja médica, o faltar a responsabilidades les ha permitido gozar de la diversión sin ningún tipo de consecuencia y hay otros que no han tenido tanta suerte, pero se lo toman con humor y sobre todo están disfrutando del juego.

Finalmente, se hace alusión también a aquellas parejas que están sufriendo que han pasado a un segundo plano con aquellos que no pueden dejar de jugar desde que se estrenó.