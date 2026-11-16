NO LO CONSIGUE
Fabiana Sevillano: "Me encantaría estar enamorada"
La popular influencer Fabiana Sevillano ha sorprendido con su último vídeo en redes sociales. Ha asegurado que le encantaría estar enamorada, pero que es algo que no le ocurre.
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"Yo lo que vengo aquí a decir es que a mí me encantaría estar enamorada". Con estas palabras da comienzo el último vídeo viral de Fabiana Sevillano, en el que explica cómo se siente respecto a su capacidad para sentirse enamorada y el miedo que eso le supone. "Mi miedo en la vida, mi mayor inseguridad es no estar con alguien para toda la vida".
Sin embargo, parece que este objetivo podría estar todavía muy lejos, algo que nota especialmente cuando se compara con otras compañeras de profesión. "He estado con influencers en un viaje y todas tenían novio. Y yo les preguntaba, ¿cuántos años llevas con tu novio? ¿10 años? ¿8 años? ¿4 años? Y yo decía, tía, tú después de 4 años miras a tu novio y te pones nerviosa. Y dicen que sí". La cara tras la anécdota lo dice todo, pero lo confirmo con la frase final: "A mí a la semana de estar conocida con un tío, ya me da igual".
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