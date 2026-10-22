AuronPlay se venga de Fabiana Sevillano y enseña su foto de la cita con Carola

AuronPlay ha dado algunos momentos virales muy potentes en los últimos meses, y los que ha protagonizado junto a Fabiana Sevillano han sido unos de los favoritos de la comunidad. Tras el final de su colaboración en Minecraft Hardcore, llegó la esperada cita de Fabiana con Carola, de la que AuronPlay estaba más que informado, pero que prefirió no comentar en directo. Como forma de agradecerle que mantuviera el secreto, Fabiana Sevillano lo calificó como "gordi" y "bestie", pero ahora Auron ha decidido que no va a aceptar ese vacile sin vacilar de vuelta.

AuronPlay mostró la foto que se hicieron juntos Fabiana y Carola durante su cita, a pesar de que Fabiana se la enviase en privado. Además, también ha cargado contra ella por no tener su número guardado en el teléfono. En definitiva, lo que hay entre ellos está lejos de ser una relación de besties.