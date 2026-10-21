Fabiana Sevillano y Carola declaran que no hablarán más sobre lo que pase entre ellos

La influencer Fabiana Sevillano y el streamer Carola siguen siendo dos de los nombres más mencionados en redes, debido al interés que ha generado la cita que tuvieron el pasado lunes, después de conocerse en el formato Minecraft Hardcore de AuronPlay. Ambos han hecho declaraciones sobre el asunto, y aunque explican que todo fue bien ese día, también dicen que no volverán a pronunciarse sobre lo que ocurra entre ellos.

Carola, además, ha pedido respeto hacia su exnovia, Aroyitt, ya que son muchos los usuarios que llevaron las bromas demasiado lejos y que se dedicaron a hacerle comentarios desagradables en redes. A los fans de este shippeo les tocará ser pacientes y esperar a tener nuevas pistas sobre su incipiente historia.