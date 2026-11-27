Rock Adagio, un nuevo show que pretende combinar la música clásica con los himnos más emblemáticos del rock, está a punto de aterrizar en los escenarios de España. Una propuesta arriesgada que promete incendiar los teatros patrio con un espectáculo de lo más revolucionario.

Pero, ¿qué es Rock Adagio?

El nacimiento de Rock Adagio

La carrera de Charly López está en pleno apogeo. Quien arrancara con su propia banda de rock hace más de una década, Bon Vivant, vio como su carrera cambiaba drásticamente al incorporarse a Mägo de Oz como suplente de Zeta en 2022.

El por aquel entonces vocalista del mítico grupo español tuvo que bajarse de los escenarios a causa de dolores lumbares. Un parón que abrió las puertas a su sustituto definitivo, Rafa Blas, al vocalista de Saratoga, Tene Novoa y, por supuesto, a Charly.

Esta oportunidad en términos reputacionales lo llevó a tocar en los mejores escenarios del mundo. Paradójicamente, uno de ellos fue el Arena de Ciudad de México, concretamente durante el Diabulus in Opera II. Un show de Mägo de Oz con orquesta sinfónica en vivo en que se combina el poder de la música clásica con la fuerza del heavy.

Durante aquellos años, también perfeccionó su técnica al violín, colaborando con otra de las grandes bandas de nuestro panorama como lo es Sôber.

De este modo, bien sea con su voz o con la cuerda, Charly López ha sabido utilizar sus instrumentos para tocar frente a miles de personas. Sin embargo, su nuevo proyecto es mucho más ambicioso que todo lo anteior.

Rock Adagio, con Charly López | Rock Adagio

Llega Rock Adagio

Rock Adagio es el resultado directo de la evolución musical de Charly. El planteamiento del que parte es bien simple: "¿Y si Bach hubiera tenido una guitarra eléctrica? ¿Y si Metallica hubiera escrito para cuerda?". Dos preguntas de ida y vuelta que pretenden responder en los teatros.

Y es que Charly se ha unido a otros seis músicos con las mismas ganas de dejar su impronta en los escenarios. Alba Moreno, Avispa, Abraham Roca, Jorge de la Cuerda, Estela Perdomo e Ignacy Krzemiński-Iwan darán forma a un show en el que la música clásica y el rock convergerán de la manera más atronadora.

Su primer clip acaba de ver la luz, mostrando solo la antesala de lo que pretende ser este espectáculo. De hecho, el tema no podría haber sido mejor escogido: Charly ya no es un colaborador de otras bandas, "it's his life" y pretende demostrarlo a lo grande.

Tal y como ellos mismos anuncian, Rock Adagio tomará obras de Bach, Vivaldi, Mozart y Beethoven para hacerlos rugir con la electricidad de las guitarras. De igual modo, las canciones de Metallica, Iron Maiden, Muse y Guns n' Roses tendrán unos arreglos orquestales para que suenen como nunca antes.

Un show en directo que está muy cerca de levantar el telón para, cuando sea el momento de bajarlo, hacer lo propio con el público en sus butacas.

Sinopsis

Un músico del Leipzig de 1723 atraviesa el tiempo y despierta en un escenario que parece una antigua iglesia gótica. No entiende el mundo moderno, pero reconoce algo: hay música. Y donde hay música, hay un idioma que sabe hablar.

Rock Adagio es su viaje. Durante el espectáculo, todas las piezas van revelando, una a una, que el rock y la clásica son la misma conversación con distintas palabras. A su lado, siete músicos contemporáneos que son, en realidad, ecos de figuras que el Viajero conoció en su época.

El espectáculo es ese diálogo entre tiempos. Una obra coral donde lo barroco y lo contemporáneo dejan de ser opuestos para revelarse como capítulos de la misma historia.

Cuando se abran las puertas, te sumergirás en un mundo nuevo. La luz será cálida, baja, de vela. Las paredes parecerán vidrieras encendidas por dentro. El silencio tendrá una densidad distinta a la de cualquier otro concierto: el silencio de las naves antiguas, el que precede a algo importante.

Entonces empezará la música. Y a partir de ahí, la ceremonia.

Todo lo demás, lo descubrirás cuando se apaguen las luces de tu ciudad.