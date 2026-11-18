La icónica chaqueta roja y negra que Michael Jackson utilizó en el videoclip de Thriller saldrá a subasta en Abu Dhabi entre el 7 y el 9 de diciembre con un precio de partida que supera los 8 millones de euros (alrededor de 8,5 millones de dólares) y que podría alcanzar los 10 millones de dólares, según las estimaciones difundidas por Julien's Auctions, la casa de subastas.

La chaqueta ya protagonizó una venta en 2011, cuando se adjudicó por 1,8 millones de dólares en una subasta de la misma casa. El cofundador de Julien's Auctions Martin Nolan ha recordado en las redes sociales de la casa de subastas que fue la única que se utilizó en el videoclip de Thriller y ha señalado que, tras aquella venta, se convirtió en la chaqueta más cara del mundo según el Guinness de los Récords.

La prenda presenta los característicos colores rojo y negro, hebillas plateadas en los puños, forro de seda roja, cuello con costuras acolchadas y hombros alados. También conserva una dedicatoria escrita en el forro interior: "To Bush and Dennis All My Love Michael Jackson" ("Para Bush y Dennis, con todo mi cariño, Michael Jackson").

El videoclip de 'Thriller', estrenado en 1983 y dirigido por John Landis, se convirtió en uno de los trabajos más reconocidos de la carrera de Jackson. La chaqueta pasó a formar parte de la iconografía del artista y tuvo una notable influencia en la moda, con distintas versiones y réplicas posteriores.

La venta incluirá también el guante cubierto de cristales que Jackson lució en 1983 durante el especial televisivo 'Motown 25' cuando presentó por primera vez su célebre paso de baile 'moonwalk'. Julien's Auctions sitúa su valoración entre los 600.000 y los 800.000 dólares y confía en que la pieza establezca un nuevo récord mundial.

En cuanto al guante, Nolan ha explicado que fue fabricado en Corea y que Julien's Auctions lo vendió en Nueva York en 2009 por 430.000 dólares, una cifra que entonces supuso un récord mundial para este tipo de objeto. La casa considera que su nueva salida a subasta, 17 años después, podría superar aquella marca. Según el cofundador, la pieza es "especialmente icónica" y representa un momento significativo de los comienzos de la carrera en solitario del cantante.

La venta reunirá además otras prendas y objetos vinculados a distintas etapas de la trayectoria del artista, tanto de su época con The Jackson 5 como de su carrera en solitario. Entre ellos se encuentran los mocasines que también utilizó en el videoclip de 'Thriller', cuyo valor estimado se sitúa entre los 30.000 y los 45.000 euros.