¿Existe algo mejor que el sonido de una botella de champán para celebrar por todo lo alto un éxito en la vida? Se ve que para Rosalía no hay nada igual, dado que es así como la hemos visto en redes sociales para celebrar su nuevo triunfo. Tras ser la gran triunfadora hace solo unos días en los Latin Grammy. ahora ha conseguido diez nominaciones a los Grammy, donde se coloca como una de las favoritas a dominar la noche.

Son tantos posibles premios que incluso ella misma no llevaba la cuenta como es debido. Primero indicaba que eran ocho nominaciones, después se autocorregía a nueve y, finalmente, la persona detrás de la cámara le indicaba que no, que eran diez posibles premios.