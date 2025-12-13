Las 10 canciones menos escuchadas de Taylor Swift

Ronan

Empezamos con Ronan, con siete millones y medio de reproducciones. Una de las canciones más emocionantes de Taylor Swift, sin duda.

Silent Night

Esta canción sería, probablemente, la menos escuchada de la artista, si no fuera porque cada Navidad rasca unos cuantos streams.

White Christmas

La misma historia la vemos en este tema navideño de aquí.

Christmases When You Were Mine

Y con este otro tema, perfecto para este cierre del año.

SuperStar

Esta canción del álbum Fearless no parece ser la favorita de los fans… Aunque tiene la excusa de formar parte de la Platinum Edition.

The Other Side of the Door

Igual que esta otra, de esa misma versión del álbum.

Come In With the Rain

Triplete de canciones de Fearless poco escuchadas.

Girl At Home

Seguimos con este tema, uno de los menos reconocidos del álbum Red.

Untouchable

Otra canción de Fearless que se mete en esta lista, con 25 millones de reproducciones.

Superman

Y terminamos con este tema de Speak Now; por lo que se deduce, el que menos gusta de este disco a los fans de Taylor Swift.