Robbie Williams y David Byrne actuarán en el próximo Festival Bilbao BBK Live

Robbie Williams y David Byrne encabezan el cartel del Bilbao BBK Live 2026, una edición muy especial en la que el festival celebrará su vigésimo aniversario los días 9, 10 y 11 de julio en las campas de Kobetamendi.

Robbie Williams, referencia absoluta del pop británico, aterrizará en Bilbao con su "Long 90's Tour", la gira con la que acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum "Britpop". David Byrne, exlíder de Talking Heads y una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, se une como otro de los grandes reclamos del avance de programación.

Entre los artistas confirmados figuran también Alabama Shakes, el DJ Richie Hawtin y la cantautora francesa Zaz. La banda británico-irlandesa IDLES se incorpora con su descarga de rock, mientras que la cantante británica Lily presentará su nuevo trabajo "West End Girl". La electrónica contundente la pondrá Charlotte de Witte, una de las DJs más potentes del circuito internacional.

Interpol, nombre clave del indie-rock de las últimas décadas, también actuará en esta edición, reforzando un cartel que combina herencia, presente y futuro musical.

En el apartado nacional, el festival reunirá a Dani Fernández, Belén Aguilera, La M.O.D.A., Xoel López y Depresión Sonora. Además, Yerai Cortés y Queralt Lahoz explorarán nuevas formas del flamenco, aportando identidad local y vanguardia.

La programación se amplía con la voz de la artista maliense Fatoumata Diawara, el soul de Thee Sacred Souls, la nueva electrónica "rave" de HorsegiirL y propuestas como Mind Enterprises, Carpetman, Folk Bitch Trio, Hoonine, Don West y Mietze Conte, entre otros.