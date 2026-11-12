Todo listo para la gala de los Latin Grammy 2026: Te contamos lo que necesitas saber

El evento tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garde Arena de Las Vegas protagonizado por Roselyn Sánchez como presentadora de los Grammy por décima vez. Los premios se transmitirán a la hora 03.00 am de la madrugada en España.

Además, tenemos algunos últimos invitados, la colombiana KarolG, Nathy Peluso y el reconocido DJ Bizarrap que compartirán con los previamente confirmados, la española Rosalía, el recién premiado como Persona del Año Daddy Yankee, Juanes, Feid, Annita, Niña Pastori, los venezolanos de Rawayana, Milo J, entre otros. Por otro lado, el espectáculo no solo se basará en artistas galardonados, también se llevará a cabo un emotivo homenaje a Willie Colón, referente de la sala, fallecido este año. También, se hará tributo al compostor mexicano José Alfredo Jiménez destacado en la música tradicional ranchera en una actuación de la mano del productor Édgar Barrera.

Edgar Barrera se posiciona como uno de los favoritos de la gala gracias a sus diez nominaciones por Canción del Año, Compositor del Año y Productor del Año. Está empatado frente al rapero puertorriqueño Residente, uno de los artistas más premiados de la historia de los Grammy. A Edgar le siguen cantantes como la catalana Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y CA7RIEL y Paco Amoroso con siete candidaturas cada uno de ellos. Por su parte, Silvana Estrada y Mon Laferte cuentan con seis nominaciones y Milo J aspira a cinco.

Durante el 11 de noviembre, un día anterior a los Latin Grammy, se llevará a cabo una reunión privada entre artistas y amigos donde se premiará al reguetonero Daddy Yankee nombrado Persona del Año por sus distinguidos años de carrera y su impacto en la industria musical incentivando a artistas posteriores. Por otro lado, se aplaude su labor con su fundación Daddy´s House con la que ha ayudado a la comunidad su ciudad, Puerto Rico, además de apoyar a programas educativos y deportivos. De este modo, Yankee tomará el puesto de Raphael, Persona del Año de 2025 y el colombiano Carlos Vives nombrado en el año 2024. El cantante afirma que se trata de un sueño hecho realidad: Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía".

España por su parte contará con un gran protagonismo este año, encabezado por la asombrosa Rosalía que cuenta con siete nominaciones por su tema La Perla, como Canción de Año y Lux nominado a Álbum del Año.

Por otro lado, destacan Pablo Alborán con su último disco KM0 propuesto a Mejor Álbum Contemporáneo, Alejandro Sanz debuta con su disco ¿Y ahora qué+? como Mejor Álbum Pop Contemporáneo, Bad Gyal está nominada a Mejor Interpretación Reggaeton por el que tendrá que competir con Karol G, Ozuna o Rauw Alejandro. Por otro lado, la artista cuenta coN otra nominación a Mejor Álbum de Música Urbana gracias a Más Cara. Finalmente, Leiva ha conseguido dos nominaciones por Hasta Que Me Quede Sin Voz. Todos ellos, estarán acompañados de otros artistas nominados por sus álbumes y canciones del año como Niña Pastori con Color Fania, Quevedo de la mano de Yo y Tú, Teo Planell con Demian y muchos más. Para acabar con la cultura española, Yerai Cortés, José Mercé, Mayte Martín y Mercedes Luján competirán por el Mejor Álbum de Música Flamenca.