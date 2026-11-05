DEJEMOSLO COMO ESTABA
Entrevista a Alcalá Norte: "Nos está sorprendiendo estar en el FIFA. Esa ha sido la siguiente Rosalía"
Entrevistamos a Alcalá Norte por el lanzamiento de segundo disco Dejemoslo como estaba. El grupo madrileño al completo me recibe en sus cuarteles generales en Noviciado para repasar que ha pasado estos dos ultimos años, hablar de este nuevo disco, de Arturo Soria, de su evolución como banda y mucho más.
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El grupo más ecléctico ha sacado disco nuevo más de dos años después y han demostrado que siguen en estado de gracia. El segundo ha sido mejor que el primero, como predica todo el rato el Admin en redes sociales, al menos a mi así me lo ha parecido.
Recientemente tuve la suerte de poder volver a charlar con mis amigos de Alcalá Norte en su centro de operaciones en la calle Noviciado sobre Dejémoslo como estaba, su segundo trabajo tras el alabado disco de debut que los llevo a arrasar en los premios MIN y alzarse con el Premio Ruido de a mejor disco del año de la Asociación de Periodistas Musicales.
Un trabajo grabado en el Estudio La Cafetera de Madrid, donde Pablo Fergus acoge a la banda junto a su socio, Carlos Elías, guitarrista de la formación. Un grupo que no puede estar más unido y entrelazado tras dos años de conciertos constantes que han generado una química y familia indestructibles. Rivas despliega sus mejores y más creativas letras, Carlos nos regala todo el rato guitarras pegadizas y coreables y los sintetizadores de Laura brillan más fuertes que nunca por encima de la base rítmica de el Admin al bajo y Barbosa a la batería.
Charlar con ellos es siempre una delicia aunque luego sea de las entrevistas más difíciles de editar ya que todos hablan, opinan y cuentan cosas interesantes. Llevan dos años viviendo la vida cañón pero porque se la han trabajado y todo lo bueno que les pase se lo merecen.
Cuando os entrevisté en julio de 2024 acababais de sacar vuestro primer disco y acababa de ocurrir lo de Rosalía, el concierto con Carolina Durante, y mi primera pregunta fue qué había pasado en esos 5 años entre que empezó la banda en 2019 y que sacasteis ese disco en 2024. Ahora os entrevisto dos años y medio después: ¿qué ha pasado desde aquel primer disco?
Barbosa: Pues muchas cosas, muchas cosas. Hemos tocado muchas veces en España y hasta fuera, y han pasado un montón de historias que desde luego no pensábamos que fueran a pasar. Y en todo este tiempo que hemos estado tocando por ahí y viviendo cosas extrañas e inimaginables, hemos hecho otro disco nuevo que ya está y que está todo guapo.
¿La mejor decisión que tomasteis fue hacer una gira extensa de salas y de festivales en vez de subiros al éxito de La vida cañon y en ese 2024 hacer directamente tres Rivieras y un Movistar Arena del tirón?
Barbosa: Yo creo que sí, que no se hubiera podido hacer eso de ¡hala, directamente al Movistar Arena! No sé, o sea, es que no se hubiera podido, hay que hacer lo que hay que hacer.
Carlos: Por ejemplo, en Madrid la banda hizo primero dos salas El Sótano, que es una sala que tendrá 180 de aforo, dos días así; luego hicimos dos Joy Eslava —que ahora se llama Teatro Eslava—, donde solo entran como 1000 por día; luego pasó algo más de tiempo y tuvimos la buena suerte de poder hacer tres Rivieras. Entonces, el paso natural, ¿no?, el seguir escalando a ese ritmo... pues lo siguiente sería intentar un Palacio de Deportes, que es lo que tenemos pensado hacer.
Laura: La vida cañona hay que trabajársela, no surge así en plan ¡pam! Mucha suerte ya tuvimos nosotros con La vida cañona.
Cuando sacasteis ese primer disco, acababais de encajaros todos como piezas y a lo mejor faltaba rodaje, ¿no?
Carlos: La banda tiene que ser real y tiene que ir a donde vive la gente, así de claro.
Rivas: Pero no faltaba rodaje de entendernos, sino que ellos son profesionales, pero Barbosa y yo no; entonces necesitábamos tocar mucho.
¿El segundo es mejor que el primero?
Admin: Sí, porque lo digo yo.
Laura: Bueno, yo creo que porque hemos evolucionado, y una buena evolución siempre renta, ¿no? Y aparte, pues sí, porque lo hemos hecho con muchísimo cariño y cuidado, y hemos intentado dar un paso más en el curro que habíamos estado haciendo y llegar un poco más allá de lo que se había construido en el primer disco, que ya era un montón.
Carlos: Hay más medios, más recursos, más tiempo... Y más tiempo porque ningún miembro de la banda mantiene su anterior trabajo desde hace mucho tiempo. Entonces tú, en cuanto tienes que dejar la oficina o el despacho y estás trabajando en tu música, tienes mucho más tiempo para encontrar inspiración, para cuadrar todo y que tenga sentido, y que toda la banda se crea el trabajo que ha hecho. Porque si tú no te crees lo que haces, el público te va a pillar y no se lo va a creer tampoco.
Laura: Ha habido mucho esfuerzo y mucho sufrimiento para hacer estas 11 canciones que nos encantan. Pero sí que ha sido, pues hombre, pues sí, yo creo que el fruto del esfuerzo, de la concentración y de...
Yo creo que habéis cogido el sonido que teníais en La vida cañon y La calle Elfo, lo habéis abrazado y habéis dicho: "No me voy a inventar nada nuevo, voy a hacer esto y lo voy a hacer mejor y más".
Laura: Eso también es producto de que esas últimas canciones, La calle Elfo y La vida cañon, con el sonido que ahora tienen y tal, pues eran más producto de una formación más parecida a la que hay ahora, en la que solo faltaba yo, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que es la música que sabemos hacer nosotros también ahora mismo.
Hay que hablar de Arturo Soria. ¿Qué significa para la banda personalmente? Me encanta que alrededor de vuestra música estéis desarrollando un lore en torno al Centro Comercial Alcalá Norte y a la figura de Arturo Soria.
Rivas: Naturalmente, viviendo ahí y habiendo apostado por el barrio desde el comienzo para la iconografía de la banda, era natural que habláramos de Arturo Soria. La suerte es descubrir que era pitagórico también, porque «Los llamados pitagóricos» existía antes de tomarnos en serio a Arturo Soria como pitagórico; así que todo se daba la mano, era necesario auparlo a la cima del monolito.
¿Qué hubiera pensado Arturo Soria de todo este problema de la vivienda, él que decía aquello de cambiar la forma de la ciudad para cambiar la forma de vivir?
Rivas: Supongo que como empresario estaría buscando cómo hacerlo viable. Desconozco si oscuramente Arturo Soria quería enriquecerse o hacer felices a las gentes, pero el caso es que en mi barrio, ahora ciento y pico años después, se vive de puta madre. Ojalá se viviera como en Arturo Soria en el resto de España; le deseo a todo el mundo una Ciudad Lineal.
¿Cómo surgió la portada y el arte del disco?
Barbosa: A ver, no es que sea yo exactamente el culpable. Vamos a empezar desde el principio: todo el rollo de Goya vino porque Rivas fue a El Escorial a tocar allí, a grabar una movida, y le dijeron «calienta aquí». Era una sala con un tapiz de Goya, que es el de La venta nueva. Entonces ahí dijo: «Coño, esto qué guapo está», y le escribió a su amigo Carle Naide, que es el que ha pintado el cuadro, y le dijo: "¿Hacemos aquí algo?". Ese tío nos enseñó su trabajo, lo que hace él por gusto de artista pictórico y tal, y yo vi que aquello se podía adaptar al rollo Pinturas Negras, porque son unas caras así deformes, perspectivas extrañas... Yo lo vi y me pareció que se podía adaptar a una cosa goyesca, ¿no? Desde ese momento se empezó a gestar ahí un poco y dijimos de hacer el arte alrededor de Goya. Luego todo esto, al final, va encajando con las gilipolleces que se nos ocurren, hasta que hemos llegado a tener una portada con un Arturo Soria en pelotas, loco, arriba del monolito, con Mordor detrás, unos monjes ahí que están sacados de un cuaderno —el Cuaderno C de Goya— que Carle Naide dijo: «Pues este es el rollito que va guay, esa figura, esa posición de especie de monje ermitaño medio zumbado». Una conjunción ahí de cosas. Luego, la parte de atrás, tronco, pues el metro de Ciudad Lineal saliendo ahí, Mordor... Al final hemos construido toda la identidad del disco alrededor de esto de Goya, que por cierto es muy madrileño también, y todo encaja, ¿no? Es un poco de ahí de donde sale esta idea de Goya.
"La venta nueva", ¿cuál es? Porque ¿la Venta Nueva de Goya hace referencia a vuestro barrio?
Laura: Eso queremos creer.
Rivas: Yo quiero creerlo. Todo depende del paisaje de Guadarrama al fondo. Desde casa de mi abuela —que ya no la tenemos, la vendimos en la calle Elfo, no me la pude comprar— se veía la sierra de Guadarrama, pero era un noveno piso. Yo creo que desde abajo, cuando no había nada construido, también se vería al fondo la sierra de Guadarrama, con lo cual eso haría que la Venta Nueva no fuese en el norte de Madrid, que es la otra posible supuesta localización para la Venta Nueva de Goya, y me hace apostar por las Ventas del Espíritu Santo. Además, yo creo que siendo Goya de Zaragoza, pues viene por la puta A-2/A-3, ¿sabes? Ya está.
Escuchando el disco, mi favorita empezó siendo El hombre planeta; luego, cuando lo escuché entero, pasé a En Valmi; después La venta nueva y he terminado en Arturo Soria. ¿Cuál sería la favorita de cada uno de vosotros?
Barbosa: Venga, digo yo la mía. Pues yo qué sé, a mí me gusta mucho la de Tiny One, la verdad. Qué te voy a decir, Óscar, de Tiny One. ¿A ti cuál te gusta, Carlos?
Carlos: Pues yo creo que fíjate, El endemoniado, tal como se fue gestando esa canción y el resultado final, pues es de las que más me gustan. Es verdad que La venta nueva está muy a la zaga en mi caso.
Laura: Yo el principio y el final, En Valmi y La venta nueva, es como la dosis perfecta de cada cosa. Y Campos de golf es que es la favorita de mi padre, y eso para mí es importante; se la sabe ya entera, y eso para mí es importante.
Admin: La venta nueva.
Rivas: Supongo que Tiny One, pero por añadir otra, a mí me gusta El contador de muertes.
Tras lo de Rosalía que vivisteis en vuestros inicios, ¿cuál ha sido el siguiente momento de estos años que hayáis vivido con alguien famoso, alguien que haya ido a vuestro concierto o alguien que os siga en redes?
Rivas: Sí, nos está sorprendiendo el impacto en fríos números de estar con EA en el FIFA. Esa ha sido la siguiente Rosalía, la verdad, sí. Mi apendicitis también fue bastante Rosalía, porque salimos en periódicos y eso.
La que creéis que en directo va a coger fuerza y va a tener que ser tocada en posiciones altas del setlist es Campos de golf...
Laura: Transmite cosas.
Rivas: Hay que apostar por Campos de golf, aunque viene cargada de movidas.
Laura: Sí, yo creo que Campos de golf, y La venta nueva yo creo que va a ser una canción muy diferente y también muy nostálgica, que eso es muy Alcalá Norte, entonces no sé.
Carlos: En Valmi también en directo creo que va a ser potente por la intro que tiene, la parte C, el final instrumental que nunca deja de crecer. Sí, cuidado.
Laura: Sí, por eso está la primera por muchos motivos, pero para mí siempre ha tenido como ciertas conexiones, a pesar de que la temática no la ha tenido tanto, con La sangre del pobre, que también siempre ha sido una canción muy importante.
Hablando de todo esto del directo que tenéis pensado, ¿le estáis dando forma?
Barbosa: Estamos liados con eso, estamos liados con esas movidas ahora y confiamos en que al final salga algo guapo. Acabamos de empezar a trabajar en esa fase y estamos ahora pensando cosas, pero desde luego queremos dar un salto... Tampoco una cosa loca, porque al final hay que pensar también en lo que hablábamos antes: como esto luego hay que llevarlo, hay que transportarlo, hay cosas de estas... Pero queremos dar un salto un poco de que se vista un poquito más el concierto.
Rivas: Que parezca más nuestra casa, ¿no? Un poco, sí.
Barbosa: Pues en plan humilde, pero que se note el salto un poquito, porque siempre habrá tiempo para el robot de siete metros, ¿sabes?, que se mueve y esas cosas. Eso ya llegará, ojalá.
Carlos: Y en la parte musical, piensa que nosotros siempre que tocamos en directo vamos sin claqueta y sin secuencias, se toca todo en directo. Porque una propuesta en un escenario no puede ser «suena el disco perfecto como se ha pensado el disco»; tiene que ser algo por lo que tú has pagado la entrada para ver un show, no una audición, tienen que pasar cosas. Y desde el tratamiento de sonido también buscamos mucho que la experiencia que tú tengas viendo un concierto sea la que has visto tú ese día, que no sea idéntico todo el rato.
¿Cuál fue la primera cosa que os comprasteis con el primer dinero decente que entró en Alcalá Norte?
Barbosa: Teníamos dinero que estaba en efectivo, entonces yo dije: «Tío, vamos a pagar el puto local ya este mes». Y Rivas: "No, no, no, tú, no, no, que no...». Es que dijo: «Es dinero del José». Dije: «No, no, no, es dinero nuestro». Y ya le preguntamos a José: "José, ¿te raya que paguemos el local?". "Pues claro, gilipollas, para esto está". Pero la respuesta de este era: "No, que es del José, no, no es para pagar el local, que no es para vino, joder», ¿sabes? Eso fue lo de pagar el local el primer mes.
Rivas: Es verdad que al principio me costaba, o sea, cuando de repente pues esto pagaba, me costaba pensar que fuese realmente mío. O sea, me parecía una broma.
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