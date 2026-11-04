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Jisoo prepara su nuevo álbum en solitario y estrena Addicted
La integrante de BLACKPINK lanza su nuevo videoclip como adelanto de su esperado disco de estudio, reafirmando un momento clave en su carrera tras firmar con Warner Records, impulsar su sello Blissoo y afianzarse como referente internacional en la música y la moda.
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La canción, lanzada el viernes (30 de octubre), es el segundo videoclip del próximo álbum de estudio en solitario de la estrella de K-pop.
Jisoo, cuyo nombre real es Kim Ji-soo, firmó un contrato discográfico en solitario con Warner Records en enero de 2025 y creó su propia agencia en solitario junto a su hermano, Blissoo, en febrero de 2024.
BLACKPINK debutó en 2016 y se ha convertido en uno de los grupos femeninos más exitosos del mundo. El grupo es conocido por canciones como "How You Like That", "Pink Venom" y "Ddu-Du Ddu-Du". Fueron el primer grupo de K-pop en encabezar carteles en festivales como Coachella y el British Summer Time (BST) Hyde Park.
Más allá de la música, la artista surcoreana es embajadora global de marcas como Dior, Tommy Hilfiger y Cartier.
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