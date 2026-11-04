Jisoo prepara su nuevo álbum en solitario y estrena Addicted

La canción, lanzada el viernes (30 de octubre), es el segundo videoclip del próximo álbum de estudio en solitario de la estrella de K-pop.

Jisoo, cuyo nombre real es Kim Ji-soo, firmó un contrato discográfico en solitario con Warner Records en enero de 2025 y creó su propia agencia en solitario junto a su hermano, Blissoo, en febrero de 2024.

BLACKPINK debutó en 2016 y se ha convertido en uno de los grupos femeninos más exitosos del mundo. El grupo es conocido por canciones como "How You Like That", "Pink Venom" y "Ddu-Du Ddu-Du". Fueron el primer grupo de K-pop en encabezar carteles en festivales como Coachella y el British Summer Time (BST) Hyde Park.

Más allá de la música, la artista surcoreana es embajadora global de marcas como Dior, Tommy Hilfiger y Cartier.