HE'S BACK
C Tangana regresa a la música con un tributo a su amigo fallecido, el productor Milkman
C Tangana ha decidido regresar a la música, casi seis años después del lanzamiento de El Madrileño. Con Milko Freestyle, hace un tributo a su amigo Milkman, fallecido a principios de este año, y reflexiona sobre lo que ha ocurrido últimamente en su vida.
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Parecía que nunca llegaría el día, pero llegó: C Tangana ha regresado a la música y al rap, con una canción que está a la altura de la enorme expectación que se ha generado durante su ausencia. Milko Freestyle es el tema con el que ha decidido hacer su comeback, y en él hace un tributo a su amigo y colaborador, Milkman, que falleció a principios de este año.
Además de eso, C Tangana también reflexiona sobre lo que le ha ocurrido a nivel personal y profesional en los últimos años, con una letra sorprendentemente sincera y literal, pero que también demuestra el talento de una de las mayores estrellas de la música a nivel nacional.
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