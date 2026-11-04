C Tangana regresa a la música con un tributo a su amigo fallecido, el productor Milkman

Parecía que nunca llegaría el día, pero llegó: C Tangana ha regresado a la música y al rap, con una canción que está a la altura de la enorme expectación que se ha generado durante su ausencia. Milko Freestyle es el tema con el que ha decidido hacer su comeback, y en él hace un tributo a su amigo y colaborador, Milkman, que falleció a principios de este año.

Además de eso, C Tangana también reflexiona sobre lo que le ha ocurrido a nivel personal y profesional en los últimos años, con una letra sorprendentemente sincera y literal, pero que también demuestra el talento de una de las mayores estrellas de la música a nivel nacional.