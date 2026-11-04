Shakira viaja a Colombia por el delicado estado de salud de su padre, William Mebarak, de 95 años

Según han publicado diversos medios de comunicación latinoamericanos, la ex de Gerard Piqué habría aterrizado en avión privado en su Barranquilla natal y a su llegada habría sido escoltada por la policía motorizada y una comitiva de dos camionetas hasta su residencia, donde se habría reunido con el resto de su familia después de que su progenitor, al que está muy unida, hubiese sufrido un empeoramiento en su estado en los últimos días.

Aunque el hermetismo tanto de la artista como de su entorno es máximo en estos momentos, y a pesar de que el programa 'Al rojo vivo' de Telemundo habría asegurado que el abuelo de Milan y Sasha Piqué estaría ingresado en una clínica de la ciudad barranquillera, todo apunta a que William se encontraría en su domicilio rodeado de sus seres queridos en estos complicados momentos.

"Este es un tema íntimo y de la familia. No está hospitalizado, él está en casa con su familia. Lo único que yo te puedo decir es que William está en su casa con sus tratamientos normales, a propósito de su situación de salud" han aclarado fuentes cercanas a Shakira en declaraciones a la emisora colombiana 'La FM', dejando claro que por el momento no se va a dar más información sobre su estado.

No es la primera recaída que sufre el padre de la cantante en los últimos años, en los que demostrando su enorme fortaleza ha superado diferentes reveses de salud. En 2023 sufrió una hidrocefalia -provocada por la acumulación de líquido cefalorraquídeo- por la que fue intervenido para implantarle una válvula; en 2024 estuvo ingresado en la UCI de un hospital de Barranquilla a causa de una neumonía; y hace unos meses, en mayo de 2026, se activaron las alarmas después de que padeciese un episodio isquémico por el que tuvo que ser nuevamente hospitalizado. Momentos muy complicados en los que Shakira no se ha separado de su lado, como en esta ocasión, en la que no ha dudado en paralizar su agenda profesional para viajar a Colombia y estar al lado de su progenitor en este delicado trance.